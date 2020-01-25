"Слава+" з Тіною Кароль: дивіться спецвипуск програми до дня народження зірки на 24 каналі

Спеціально до дня народження поп-діви української сцени Тіни Кароль Люкс ФМ підготував новий випуск програми "Слава +".

У ньому зірка розповість про свої стосунки з Даном Баланом, критику, виховання сина і дружбу.

Дивіться спеціальний випуск передачі "Слава+" з Тіною Кароль, яка святкує своє 35-річчя, 25 січня о 20:00 на 24 каналі.

Спецвипуск "Слава+" з Тіною Кароль: анонс