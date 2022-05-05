Слідчі дії щодо справи Медведчука вже завершують, – Веніславський
Служба безпеки України у квітні затримала Віктора Медведчука, який у формі українського військового намагався втекти з держави. Наразі слідчі дії щодо його справи вже завершують.
Про це 24 каналу повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
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"За моєю інформацією, вже на фінальному етапі всі необхідні дії, які мали провести органи досудового розслідування", – розповів нардеп.
Веніславський нагадав, що Медведчука затримали після того, як він порушив умови рішення суду щодо запобіжного заходу.
Сподіваюся, що найближчим часом матеріали справи будуть передані до суду,
– зазначив депутат.
Чи може ще Росія обміняти Медведчука
Після затримання українська влада запропонувала Росії обміняти його на полонених українців. Згодом з відповідним проханням до Володимира Зеленського та Володимира Путіна звернувся й сам Медведчук. У Кремлі довго не реагували на цю пропозицію, проте згодом повідомили, що у цьому не зацікавлені.
Веніславський запевнив, що наразі йому невідомо, як інформацію щодо обміну Медведчука "вимальовують" у Росії.
"Тут питання дуже неоднозначне. Хоча я переконаний, що будь-яке життя українця, українських військових, які боронять незалежність, вартує набагато більше ніж Медведчук і всі його статки", – додав нардеп.
Затримання Медведчука: що відомо
- На початку повномасштабної війни Росії проти України Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям Служби безпеки України 12 квітня його вдалося знайти та затримати.
- Голова СБУ Іван Баканов розповів, що втечу Медведчука готували співробітники ФСБ Росії. Його планували переправити на човні через кордон у Придністров'я, а звідти – у Москву.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці квітня розповів, що справа Медведчука розвивається дуже активно. Він дає цінні покази щодо своїх "посіпак".
- Дружина Медведчука, Оксана Марченко, після затримання звернулася до Володимира Зеленського з проханням негайно його відпустити. Також вона записала відеозвернення до політиків інших країн.
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