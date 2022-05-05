Слідчі дії щодо справи Медведчука вже завершують, – Веніславський

Служба безпеки України у квітні затримала Віктора Медведчука, який у формі українського військового намагався втекти з держави. Наразі слідчі дії щодо його справи вже завершують.

Про це 24 каналу повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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"За моєю інформацією, вже на фінальному етапі всі необхідні дії, які мали провести органи досудового розслідування", – розповів нардеп.

Веніславський нагадав, що Медведчука затримали після того, як він порушив умови рішення суду щодо запобіжного заходу.

Сподіваюся, що найближчим часом матеріали справи будуть передані до суду,

– зазначив депутат.

Чи може ще Росія обміняти Медведчука

Після затримання українська влада запропонувала Росії обміняти його на полонених українців. Згодом з відповідним проханням до Володимира Зеленського та Володимира Путіна звернувся й сам Медведчук. У Кремлі довго не реагували на цю пропозицію, проте згодом повідомили, що у цьому не зацікавлені.

Веніславський запевнив, що наразі йому невідомо, як інформацію щодо обміну Медведчука "вимальовують" у Росії.

"Тут питання дуже неоднозначне. Хоча я переконаний, що будь-яке життя українця, українських військових, які боронять незалежність, вартує набагато більше ніж Медведчук і всі його статки", – додав нардеп.

Затримання Медведчука: що відомо

На початку повномасштабної війни Росії проти України Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям Служби безпеки України 12 квітня його вдалося знайти та затримати.

Голова СБУ Іван Баканов розповів, що втечу Медведчука готували співробітники ФСБ Росії. Його планували переправити на човні через кордон у Придністров'я, а звідти – у Москву.

Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці квітня розповів, що справа Медведчука розвивається дуже активно. Він дає цінні покази щодо своїх "посіпак".

Дружина Медведчука, Оксана Марченко, після затримання звернулася до Володимира Зеленського з проханням негайно його відпустити. Також вона записала відеозвернення до політиків інших країн.

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