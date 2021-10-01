"Слуга народу" обговорить відставку Разумкова у Трускавці

Нардепи монобільшості приїхали у Трускавець на черговий з'їзд партії. Однією з топових тем обговорення буде відставка спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це журналістам 24 каналу ексклюзивно розповів один із депутатів "Слуги народу". Він відзначив, що наразі неясно, чи відбудеться це прямо у перший день з'їзду.

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"Слуги" говоритимуть про Разумкова

Нардеп відзначає, що Разумков перестав поводити себе як представник "Слуги народу". У своєму телеграмі одна зі "слуг" Вікторія Василевська-Смаглюк, написала, що обговорення у Трускавці долі Разумкова у парламенті безумовне буде.

Телефон розривається від дзвінків журналістів з приводу того, чи буде обговорюватися на фракції відставка Дмитра Разумкова? Звісно, буде. І будуть наслідки цього обговорення. Головне, при цьому, не плутати особисте з державним,

– відзначила нардепка.

Незалежно від того, проголосують відставку чи ні, на думку Василевської-Смаглюк, парламентська криза неминуча.

Відставка Разумкова: що важливо розуміти

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав два звернення щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова. Одне – від фракції, інше – особисто від себе як її голови.

Він отримає підписні листи, на яких збиратиме підписи, аби ініціювати звільнення Разумкова з посади.

Щоб внести пропозицію про відкликання, нардепам необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів.

Згідно з регламентом Верховної Ради, спікер парламенту не повинен бути членом будь-якої фракції. Відтак наразі Разумков не є повноправним членом "Слуг народу", хоч і пройшов до Ради за №1 за їхнім списком.

Сам же Разумков не виключає, що його спробують позбавити депутатського мандата.