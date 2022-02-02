"Слуги" почали збирати підписи за позачергове засідання Ради через скандали з нардепами

Представники президентської фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. Воно буде присвячене скандалам за участю нардепів.

Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що засідання було ініційоване Давидом Арахамією.

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Палійчук розповіла, що на засіданні заслухають силовиків щодо справ, в яких фігурують депутати з різних політичних сил. Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року.

На засіданні планують:

заслухати главу МВС Дениса Монастирського,

генпрокурорку Ірину Венедіктову,

голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.

Давид Арахамія заявив, що зараз до правоохоронних органів є питання щодо розслідувань проти низки народних депутатів. Зокрема:

Олександра Трухіна, який був учасником ДТП, що трапилася 23 серпня 2021 року. Нардеп намагався спершу приховати деталі інциденту, втім, після резонансного розслідування журналістів втрапив у гучний скандал. Через спроби зникнути з місця ДТП, підкупити правоохоронців та інші оприлюднені дії політика його вигнали з партії "Слуга народу";

Сергія Кузьміних, якого 28 січня затримали під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Зараз нардеп ігнорує виклики на допити, а його представники кажуть, що він у лікарні.

Артема Дмитрука, який 25 січня на засіданні Одеської міськради влаштував бійку, унаслідок якої постраждали 12 людей.

Олега Воронька, якого підозрюють у підробленні документів. Напередодні ДБР приходило до нього з обшуками.

Петра Порошенка та Віктора Медведчука, які є підозрюваними у "вугільній справі" щодо купівлі вугілля у бойовиків на Донбасі.

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