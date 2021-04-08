Смерть дитини на Донбасі: що відомо про цинічний фейк російської пропаганди

Російські ЗМІ активно розповсюдили інформацію про загибель дитини в окупованому Олександрівському на Донбасі. У смерті 5-річного хлопчика звинувачували Збройні сили України, однак жодних доказів так і не показали.

Дитина загинула 2 квітня вдома на подвір'ї. Бабуся хлопчика розповіла, що почула звук вибуху, а коли вийшла на вулицю, побачила пораненого онука. У морзі також підтвердили, що дитина померла від численних осколкових поранень і вибухової травми.

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Версія окупантів

Російські ЗМІ писали, що дитина загинула нібито від атаки Збройних сил України. Пропагандистські медіа акцентували, що інцидент нібито стався в Донецьку чи біля Донецька, хоча Олександрівське розташоване за понад 60 кілометрів від нього. Це селище біля Єнакієво.



Новини російської пропаганди / Скриншот з мережі

Крім того, окупанти переконували, що ЗСУ скинули вибухівку з безпілотника. Однак важливо наголосити, що відстань між Олександрівським та українськими позиціями – 30 кілометрів. Таким чином жоден дрон ЗСУ туди просто не зміг би долетіти.

Особливого цинізму ситуації додало те, що в дописах у мережі окупанти використали фото чужої дитини – хлопчика, який загинув у липні 2014 року.



Хлопчик, який трагічно загинув у 2014 році / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Як відреагували в Росії

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що керівництво України має понести відповідальність за смерть 5-річного хлопчика. Політик стверджував, що за це повинен відповідати президент Володимир Зеленський.

Володін навіть запропонував виключити Україну з Ради Європи.

Реакція Міноборони та МЗС

У Міноборони ж спростували причетність ЗСУ до загибелі дитини у тилу окупованої Донеччини.

Якщо ж для Кремля подібні вигадки – це пошук "казус беллі", міжнародна спільнота має поставитись до цього з усією серйозністю,

– заявили у Міноборони.

Натомість у Міністерстві закордонних справ заявили, що цей вкид мав на меті розпалити ворожнечу та виправдати провокації російських угруповань.

"Фейки про вбитих дітей – невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України", – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Для порівняння Ніколенко нагадав історію про вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську.

Заява Арестовича

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович також заявив, що, ймовірно, дитина підірвалась на вибуховому пристрої, який знайшла у себе в дворі. Він наголосив, що українські безпілотники на окупованих територіях не літають.

Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина,

– заявив Арестович.

Речник додав, що смерть дитини обговорять на засіданні ТКГ 13 – 14 квітня.

ОБСЄ перевірила інформацію

До речі, українська делегація в ТКГ надіслала ноту місії ОБСЄ через фейк. Просили перевірити та відреагувати.

Представники організації зв'язались з бабусею загиблого хлопчика. Виявилось, що хлопчик справді загинув від вибуху. Проте жодних доказів причетності ЗСУ не знайшли.

Попри цей факт, російські ЗМІ продовжують "роздмухувати" тему, поширюючи неправдиву інформацію.

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