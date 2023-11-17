Самоліквідація по-російськи: що може стояти за смертю генерала Свиридова

Від початку повномасштабного вторгнення на Росії збільшилася кількість загадкових смертей серед представників вищого керівництва та наближених до Кремля осіб. Час від часу росіяни проводять такі самозачистки.

Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. Він припустив, що могло спричинити раптову смерть колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО.

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Знищуються неугодні

Тіло 68-річного генерала-лейтенанта авіації Владіміра Свірідова 15 листопада знайшли у власному будинку в селищі Аджієвському Ставропільського краю. Поряд з ним виявили й тіло його 72-річної дружини Тетяни.

Це ж Росія. Тут або з'їли, або випили щось не те. До того ж в парі, тому так і вийшло,

– сказав Світан.

За даними російських ЗМІ, військовий та його дружина померли ще тиждень тому.

На думку полковника ЗСУ в запасі, не треба відкидати варіант того, що в Росії знищуються неугодні або ті, хто не впорався з певними завданнями. Проте навряд чи цим займається Владімір Путін. Цей напрямок внутрішньої політики країни-агресора очолює секретар ради безпеки Ніколай Патрушев. Ймовірно, Патрушев має відношення до таємничих смертей.

Путін, звісно, також і фсбшник, й кгбшник. Але, можливо, у такий спосіб його “соратники” проявляють свою спритність. До смерті генерала Свиридова може бути причетне оточення російського президента. Вони можуть узгоджувати або просто звітувати потім, або навіть й не повідомляють. Путін може навіть й не знає, що відмінусували когось з генералів,

– зазначив Світан.

На тілах ознак насильницької смерті не виявили. У будинку подружжя також перевірили рівень концентрації шкідливих речовин. Однак всі показники в нормі. А, отже, точної причини смерті наразі встановити не вдалося.

Генерал-лейтенант авіації Владімір Свірідов командував 6 армією ВПС та ППО РФ з 2005 по 2009 роки.

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