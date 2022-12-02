"Не такий дурний": Піонтковський звернув увагу на поведінку Лукашенка після смерті Макея

У Білорусі 25 листопада раптово помер очільник міністерства закордонних справ Владімір Макей. Після втрати свого соратника Алєксандр Лукашенко став дуже обережним.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він вважає, що очільника білоруського МЗС ліквідували.

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Чому Лукашенко не поїхав у Москву

Піонтковський зауважив, що після цього інциденту Алєксандр Лукашенко змінив вектор своєї поведінки.

Наступного дня після несподіваної та загадкової смерті Макея з'явилися повідомлення про те, що Лукашенко збирається у Москву на термінову зустріч з Владіміром Путіним.

Далі білоруський диктатор на кілька днів зник з інформаційного простору.

А 2 грудня з'явилася інформація про те, що самопроголошений президент Білорусі провів телефонну розмову з Путіним.

За словами публіциста, білоруський диктатор утримався під поїздки у Росію.

Лукашенко не такий дурний. У Москву він не поїхав, адже там з ним може трапитися різне,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що самопроголошений президент Білорусі це чудово розуміє, що й спонукало його не їхати до Путіна.

Чи вдасться Путіну втягнути Білорусь у війну

Як зазначив опозиціонер, Макей був для білоруського диктатора "вікном" у зовнішній світ. Саме через главу МЗС відбувалася комунікація з Заходом і навіть з Китаєм.

Зараз у Лукашенка нічого не залишилося, крім його вічної дружби-ненависті з Путіним. І Путін може сподіватися, що зараз він змусить білоруського диктатора вступити у війну проти України,

– сказав Піонтковський.

Однак, за словами публіциста, очільник Кремля зараз перебуває у такому становищі, коли всі кроки, які він робить, виявляються самогубством.

"Припустимо, він змусить Лукашенка віддати наказ і відправити в Україну 15 чи 30 тисяч білорусів. Однак вони не підуть. Адже мотивація білоруських солдатів набагато менша, ніж навіть російських "мобіків", – зазначив Піонтковський.

"Білоруси можуть повернути зброю проти росіян"

Він припустив, що білоруські військові у разі такого наказу можуть навпаки "повернути зброю проти росіян".

Тоді буде зрозуміло, що Лукашенко фактично є заручником, а Білорусь окупована росіянами. А національна ідентичність білоруського суспільства збереглася. Ми це бачили під час протестів після виборів, які сфальсифікував Лукашенко,

– сказав Піонтковський.

Опозиціонер додав, що зараз самопроголошений президент Білорусі намагається "петляти", аби уникнути участі у війні. Однак навіть якщо Путіну вдасться дотиснути Лукашенка та втягнути Білорусь у війну, на думку Піонтковського, це лише створить додаткові проблеми для Москви.

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