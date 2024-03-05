Люди мають особливість, – у російській розвідці назвали причину смерті Навального

Вдень 16 лютого російські ЗМІ повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у тюрмі. Глава розвідки країни-агресорки назвав причину гибелі політв'язня.

В російських медіа повідомляли, що причиною смерті начебто став відрив тромбу. Однак лікар-реаніматолог Алєксандр Полупанов, який раніше лікував Навального, заявляв, що діагноз тромбоемболія може бути "притягнутим за вуха".

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Люди мають особливість помирати

Очільник російської розвідки Сергій Наришкін в інтерв'ю для кремлівського пропагандиста Соловйова заявив, що Олексій Навальний буцімто помер "своєю смертю".

На жаль, люди мають особливість – рано чи пізно життя закінчується, вмирають. Помер Навальний своєю смертю, так,

– зазначив він.

Водночас російський посадовець опустився до абсурду та сказав, що у країнах Заходу нібито влаштовують "сатанинські танці навколо труни з Навальним".

Чи справді це так

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що, за даними нашої розвідки, Навальний справді помер унаслідок відриву тромбу.

Однак раніше у ЗМІ висували кілька версій загибелі політика. Серед них, зокрема, була й про можливе отруєння політика "Новачком".

Таке припущення зробив анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році.

Як зазначало керівництво колонії, у якій перебував російський опозиціонер, йому нібито стало погано після прогулянки, а потім він втратив свідомість. Втім, за словами Полупана, у випадку синдрому "раптової серцевої смерті" пацієнт втрачає свідомість миттєво.

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