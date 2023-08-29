Міг загинути "інший Пригожин": ексспівробітник КДБ припустив, хто насправді міг бути у літаку

В літаку, який розбився у Тверській області Росії, могло й не бути Євгєнія Пригожина. Є певні деталі, що змушують засумніватися у тому, чи дійсно ватажок "Вагнера" помер.

Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що смерть Пригожина може бути вигадкою. Він засумнівався у цьому через повідомлення від слідчого комітету Росії.

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У повідомленні слідчого комітету Росії вказали, що "було завершене проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їх результатами особи усіх 10 осіб, які летіли на літаку, були встановлені. Вони відповідають списку, який заявлений у польотному листі". Найцікавіше у цьому випадку, що вони так і не сказали "людською мовою", що Пригожин був знищений.

Чому Пригожин може бути живим

На думку Жирнова, в авіакатастрофі міг загинути двійник Пригожина. На це наштовхує саме заява від слідчого комітету Росії.

Виявляється, що в Росії є щонайменше 4 людини, яких звали Пригожин Євгєній Вікторович. Перший – це той самий ватажок "Вагнера" та міжнародний злочинець.

А-от з трьома іншими є деякі цікаві деталі. Ці люди з іншими іменами та прізвищами працювали на Пригожина, але в якийсь момент вирішили перейменуватися. Їх звали Красавін Леонід Михайлович, Юнусов Руслан та Алєксєєв Дмітрій Алєксєєвіч. Тепер вони всі за паспортом – Пригожин Євгєній Вікторович.

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Красавін у 2020 році їздив за паспортом Пригожина в Мюнхен, де його затримали, адже він схожий на Пригожина. В мережі навіть є фото, як його знімали для паспортного контролю. Також Красавін у такий самий спосіб їздив до Литви. І найцікавіше – у нього така ж дата народження, як і в реального Пригожина.

Крім того, після спроби заколоту в реального Пригожина знайшли паспорти з іншими даними – Гейлера Дмітрія Ісаковича 1 серпня 1965 року, Боброва Владіміра Васильовича 27 січня 1956 року та Семьонова Олега Юрійовича 8 жовтня 1962 року.

Отож, ми знаємо, що сам Пригожин мав 3 паспорти на інші прізвища. І 3 людини мали паспорт на його прізвище. Тепер знову читаємо повідомлення слідчого комітету Росії, що "особи усіх 10 осіб були встановлені. Вони відповідають списку, який заявлений у польотному листі". Все стає зовсім по-іншому. Слідком не сказав, що загинув справжній Пригожин. Там сказали, що загинув хтось із Пригожинів. Така собі юридична казуїстика. Написали нібито правду, але не сказали правду,

– вважає Жирнов.

У цей момент Пригожин під прізвищем Гейлер чи Бобров міг перебувати в іншому літаку. Або ж просто таємно виїхав з Росії. А загинути міг хтось із Євгєніїв Вікторовичів Пригожиних, які раніше змінили свої дані.

Наразі відомо, що це точно не був Руслан Юнусов, адже він перебуває в тюрмі з 2018 року. Тому, як стверджує Жирнов, це міг бути Красавін або Алєксєєв.

Знищення Пригожина: коротко