"Є багато сценаріїв": у Буданова розповіли, що станеться після смерті Путіна

У ГУР Міноборони розповіли, що неможливо відштовхуватися від одного сценарію на випадок смерті російського президента. А якщо про неї все ж стане відомо, окупанти почнуть будувати "нову конструкцію" влади.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що після зникнення диктатора всередині Росії може початися боротьба за владу.

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Що буде після смерті Путіна

Андрій Юсов заявив, що існує багато сценаріїв, що можуть розгорнутися у випадку, якщо про смерть Володимира Путіна стане відомо. Та чекати, що хтось конкретний з російської верхівки займе його місце, не варто. За словами речника, в історії Росії вже були періоди, коли структура влади суттєво змінювалася – і "семибоярщина", і "семиолігарщина".

Після цього почнуть будувати нову конструкцію в нових реаліях: політичних, геополітичних і, можливо, географічних. Тобто буде якесь інше місце, не місце Путіна. А обговорювати поки якісь конкретні прізвища немає сенсу,

– повідомив начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що глава ГУР Кирило Буданов переконаний, що у Путіна є щонайменше три двійники. Усі вони час від часу з'являються у медійному просторі, проте їх досить легко відрізнити за рисами обличчя. Голова української розвідки нагадав також і про хворобу російського президента, що тягнеться ще з 2021 року, проте наразі жодних оновлень про його стан немає.

"На питання: "Чи він помре завтра?" – ні, не помре. Найвисокоякісніші матеріали застосовуються для його лікування, найкращі фахівці з усього світу. Це не тільки російська медицина", – заявив Буданов.

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