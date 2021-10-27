Слідчі вже зібрали матеріали про аварію, опитали свідків та вилучили записи з камер відеоспостереження. Неповнолітньому харків'янину Миколі вже повідомили про підозру.

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З'явилися перші результати експертиз

Крім цього, правоохоронці встановили, що у крові обох водіїв-учасників аварії, не було алкоголю чи наркотиків. У справі призначили низку тривалих експертиз, аби встановити технічні моменти ДТП, зокрема – аби дізнатися, з якою швидкістю водій Infiniti рухався вулицями Харкова.

Поліція про вину підлітка

Водночас у поліції підтвердити, що аварія сталася саме з вини водія Infiniti. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху й не зупинився на червоний сигнал світлофора. Одразу після ДТП хлопця доставили до лікарні, але він госпіталізації той відмовився. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання й дає необхідні свідчення.

Зверніть увагу! За інформацією правоохоронців, автомобіль, яким управляв 16-річний підліток, зареєстрований на його матір. Жінка зараз працює за кордоном.

Кримінальні провадження у справі: що відомо