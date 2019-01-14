Смертельна ДТП на Харківщині: з'явилась інформація про постраждалих

Під час моторошної ДТП на Харківщині, яка трапилася вранці 14 січня поблизу села Коробочкине Чугуївського району, загинуло четверо осіб, ще одинадцять постраждали, з яких семеро перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

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Раніше 24 канал писав, що у Харківській області поблизу Чугуєва сталася серйозна аварія за участю двох автомобілів, внаслідок якої загинули чотири людини.

Зіштовхнулися легковий автомобіль Hyundai Accent, в якому їхало 3 людей, та мікроавтобус Renault Master, водій котрого перевозив 9 пасажирів. У результаті зіткнення 4 людей загинули відразу на місці (3 з яких водій та пасажири легковика). Ще дев’ятьох госпіталізували до лікарень Харкова та Чугуєва,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами лікарів, семеро госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Рятувальники також розповіли, що з понівеченого мікроавтобуса витягнули трьох людей. Одну з пасажирок Renault, яку сильно затисло, їм довелося вирізати.



Смертельна ДТП на Харківщині