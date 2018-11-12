Смертельна пожежа у Каліфорнії: актор Джерард Батлер показав моторошне фото свого будинку

8 листопада у Каліфорнії спалахнула пожежа, яка швидко поширилася через сильні вітри і суху погоду. Як відомо, є жертви моторошного лиха, а також кілька тисяч знищених будівель, серед яких були домівки знаменитостей.

Фото свого згорілого будинку опублікував голлівудський актор Джаред Батлер на своїй сторінці в Instagram.

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"Повернувся в свій будинок в Малібу після евакуації. Несамовиті часи зараз в Каліфорнії", – заявив зірка фільму "300 спартанців".

Американська поп-співачка Шер розповіла про те, що будинки багатьох її друзів згоріли.

Я переймаюсь через свій будинок, однак нічого не можу зробити з цим. Будинки моїх друзів згоріли. Я не можу думати про те, що Малібу більше немає. У мене був будинок у Малібу з 1972 року,

– наголосила артистка.

I’m worried about my house, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972 — Cher (@cher) 9 de novembre de 2018

Будинок співачки Майлі Сайрус також згорів. За її словами, усі тварини цілі та неушкоджені.

"Мій будинок зруйнований, але залишаться щасливі спогади про час, проведений там", – додала вона.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 de novembre de 2018

Напередодні актор Орландо Блум опублікував моторошне фото з Каліфорнії, як виглядала вулиця, на якій він живе.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. Вогонь знищив кілька тисяч будівель і відомо про загибель 23 жителів штату.