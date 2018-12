2018 рік став останнім для багатьох людей, які були символом епохи у світовій політиці, культурі, науці, кіно чи спорті. Їхній внесок будуть оцінювати ще не одні покоління. Кожен з них залишив свій слід на землі та в серцях мільйонів людей.

Журналісти 24 каналу підвели невтішні підсумки року та зібрали імена знакових особистостей, яких світ втратив у 2018 році.

Політики

Левко Лук’яненко

Надвечір 7 липня пішов із життя український дисидент, політичний і громадський діяч, колишній політв'язень Левко Лук'яненко. Він помер від наслідків інсульту в одній із лікарень Києва, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.

Прощання з батьком Незалежності України пройшло 10 липня у Києві в Будинку Уряду та Володимирському соборі, а поховали його на Байковому кладовищі. Провести в останню путь дисидента прийшли тисячі українців, серед яких і перші особи держави Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Андрій Парубій.

Левко Лук’яненко залишив вагомий слід в історії України. Він вів підпільну боротьбу за незалежність України ще з 50-х років. Через антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук'яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Загалом, він 27 років просидів у радянських в'язницях.



Левко Лук’яненко

Левко Григорович є автором Акту проголошення незалежності України та одним із засновників Української Гельсінської групи. Крім того, він був народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради, першим надзвичайним і повноважним послом України в Канаді, а також очолював комісію з питань помилувань при президентові Вікторові Ющенку.

У 2005 році Левко Лук’яненко отримав звання Героя України, а в 2016 став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

Джон Маккейн

25 серпня у віці 81 року помер легендарний американський політик, сенатор та великий друг України Джон Маккейн. За день до цього, його сім'я повідомила, що республіканець вирішив припинити лікування від раку головного мозку, який у нього діагностували в липні 2017-го року.

1 вересня відбулася прощальна церемонія з Маккейном у Вашингтонському кафедральному соборі. Пом'янути сенатора прийшли тисячі американців. На церемонії були президенти США Білл Клінтон, Джордж Буш та Барак Обама, а от найбільший ворог республіканця – нинішній лідер США Дональд Трамп запрошений не був. Окрім американських та світових лідерів, на прощання з сенатором приїхав Президент України Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та мер Києва Віталій Кличко.



Джон Маккейн

Поховали республіканця 2 вересня на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі.

Джон Маккейн був сенатором шість разів, а у 2008 його висували кандидатом у президенти від Республіканської партії. За молодості він був пілотом під час війни у В'єтнамі, провів у полоні понад п'ять років. У США він був одним із найжорстокіших критиків Трампа.

Американського сенатора назвали справжнім другом України. Після агресії Росії щодо України Маккейн відкрито і наполегливо виступав за надання Україні допомоги, зокрема і летальної зброї. Під час Революції Гідності у 2013 році сенатор побував на Майдані у Києві.

Джордж Буш-старший

У ніч на 30 листопада на 95-му році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, та кілька разів потрапляв у лікарню. Окрім того, останніми роками Джордж Буш-старший страждав хворобою Паркінсона та був змушений пересуватися в інвалідному кріслі.

Екс-президента США поховали з військовими почестями у місті Колледж-Стейшн на території президентської бібліотеки його імені при Техаському університеті поруч з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і з їхньою дочкою Робін, яка померла від лейкемії у трирічному віці в 1953 році. На закритій церемонії були присутні рідні покійного, священики, а також рота почесної варти у супроводі військового оркестру. До цього з політиком попрощалися у Вашингтоні: труна з його тілом була виставлена ​​в ротонді Капітолію, куди прийшли тисячі американців, а потім в кафедральному соборі, де пройшло відспівування.



Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший обіймав посаду президента з 1989 по 1993 рік. Політичну кар'єру Буш розпочав ще у 1964 році – як представник Республіканської партії він виставив свою кандидатуру в Сенат, але зазнав поразки. У 1980 році Буш вирішує балотуватися в президенти, але програв Рональду Рейгану. У 1988 році він знову висунув свою кандидатуру на пост лідера США і виграв вибори. Він є батьком 43-го президента-республіканця Джорджа Буша-молодшого, який займав президентське крісло 2 терміни поспіль – з 2001 по 2009 рік.

Активісти та діячі науки

Катерина Гандзюк

4 листопада в одній з лікарень Києва померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, на яку 31 липня скоїли напад. Тоді в Херсоні активістку облили концентрованою сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки тіла, рук та обличчя.

Читайте також: Встановлені всі замовники та організатори вбивства Гандзюк, – Луценко

Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". Чотирьох підозрюваних суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. Ще одного – відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.



Катерина Гандзюк

Активісти та журналісти заявляли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада його було затримано.

Напад та смерть Гандзюк викликали обурення українського суспільства, і як наслідок почалися акції протесту з вимогою покарати винуватців, замовників нападу на неї та інших активістів.

Леонід Каденюк

31 січня на 68-му році життя несподівано помер перший і поки єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Йому стало погано під час ранкової пробіжки у столичному парку Царське Село. Космонавт помер від серцевого нападу ще до приїзду медиків.

Поховали Леоніда Каденюка на Байковому цвинтарі у Києві. Провести легендарного космонавта в останню путь прийшло чимало високопосадовців, серед яких і три президенти України: Леонід Кучма, Леонід Кравчук та Віктор Ющенко.



Леонід Каденюк

Каденюка у 1995 році відібрали у групу космонавтів Національного космічного агентства України. 19 листопада 1997 року він на кораблі NASA полетів у космос. Астронавт має звання генерал-майор Збройних Сил України. За життя написав 5 наукових праць, а в 2017 році видав книгу "Місія – Космос".

Стівен Хокінг

Всесвітньо відомий британський фізик Стівен Хокінг помер 14 березня 2018 року у віці 76 років. Причиною смерті стало ускладнення, яке викликав аміотрофічний бічний склероз, що діагностували у вченого ще в 1963 році. Тоді науковець втратив здатність говорити і почав користуватися синтезатором мови.

Згодом важка хвороба призвела до майже повного паралічу Хокінга. Після цього він міг рухати лише вказівним пальцем руки, а потім – лише м'язом щоки. Проте, недосконалість тіла та хвороба не завадили йому стати одним з найбільш відомих вчених сучасності.



Стівен Хокінг

31 березня у Кембриджі пройшла церемонія прощання із науковцем. Його прах поховали у Вестмінстерському абатстві поруч із могилою науковця Ісаака Ньютона.

Хокінг прославився своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема, зробив колосальний внесок у розуміння чорних дір і теорію про виникнення світу після Великого вибуху. Основними сферами діяльності вченого були космологія та квантова гравітація. Він посідав восьме місце у рейтингу "100 геніїв сучасності".

Науковець працював керівником Центру теоретичної космології в Кембриджському університеті. Також Хокінг був автором низки науково-популярних книг, зокрема "Короткої історії часу" та "Чорні діри та молоді всесвіти".

Артисти та режисери

Марина Поплавська

20 жовтня у ДТП під Києвом загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Трагедія сталася, коли автобус з артистами "Дизель шоу" повертався у столицю після виступу у Львові. Окрім Поплавської, постраждали ще кілька акторів проекту.

Зірку поховали на Центральній Алеї в рідному Житомирі, а перед тим пройшло прощання у Жовтневому палаці Києва.



Марина Поплавська

Марина Поплавська стала знаменитою завдяки прекрасному голосу та неперевершеному почуттю гумору. Вона створила на сцені та кіно цілу низку цікавих жіночих образів. Була акторкою програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", редакторкою української асоціації КВН та капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.

2 грудня Президент України Петро Порошенко нагородив Марину Поплавську орденом "За заслуги" ІІІ ступеня посмертно.

Кіра Муратова

6 червня із життя пішла талановита українська режисерка Кіра Муратова. Причиною смерті 83-річної мисткині стала тривала хвороба. Поховали режисерку 8 червня на Новоміському кладовищі Одеси. На похороні були присутні тільки найближчі для неї люди – рідні та друзі.

Кіра Муратова залишила після себе великий творчий спадок, який налічує понад два десятки фільмів. Найперші фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її справжньою знаменитістю. Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю.



Кіра Муратова

Вона єдина з усіх українських режисерів, кого удостоїли російської незалежної премії "Тріумф". Нагороду вручили у 1995 році за великий особистий внесок у світову культуру.

Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг". У 2017 році Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар".

Кіра Муратова мала чітку проукраїнську позицію, підтримувала Майдан та закликала до звільнення окупованих територій.

Музиканти

Монсеррат Кабальє

Всесвітньо відома оперна іспанська співачка Монсеррат Кабальє померла зранку 6 жовтня у барселонській клініці Сант-Пау. Оперна діва перебувала у шпиталі з середини вересня через проблеми з сечовим міхуром.

8 жовтня 85-річну співачку поховали у Барселоні на кладовищі Сан-Андреу разом з її батьками.

Монсеррат Кабальє вважається однією з найкращих сопрано XX століття. Вона відома своєю технікою бельканто і виконанням партій у класичних італійських операх Россіні, Белліні та Доніцетті.



Монсеррат Кабальє

Однак не тільки виступами в оперних театрах прославилась Кабальє. Зірка записала спільний альбом "Барселона" з вокалістом групи "Queen" Фредді Мерк'юрі. Платівка вийшла у світ 1988 року. А через десять років після цього спільно з швейцарською рок-групою "Gotthard" була записана рок-балада "One Life One Soul".

Долорес О’Ріордан

15 січня померла вокалістка популярного ірландського гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан. Відомо, що співачка потонула у ванні одного з номерів готелю в Лондоні. Вона була у стані сильного алкогольного сп'яніння, а перед смертю страждала на сильну депресію. Поховали артистку в Ірландії.



Долорес О'Ріордан

Співачка здобула славу у 1990-х роках у складі гурту The Cranberries. Вона писала слова та музику до пісень гурту, була вокалісткою та грала на багатьох музичних інструментах. Гурт випустив 6 альбомів, 1 збірник найкращих пісень та різні збірники, сингли, спеціальні видання. Серед найвідоміших пісень гурту – "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".

Також Долорес О'Ріордан випустила два сольні альбоми і була суддею ірландського шоу "Голос".

Діджей Avicii

20 квітня в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших діджеїв і музичних продюсерів Avicii (справжнє ім'я Тім Берглінг). 27 квітня сім'я 28-річного шведського музиканта випустила заяву у зв'язку з його смертю, в якій непрямо йдеться про самогубство.

Поховали артиста аж через 2 місяці після смерті – 10 червня у рідному для нього Стокгольмі. Церемонія прощання була закритою.

З 2016 року Avicii перестав давати живі виступи через проблеми зі здоров’ям, пов'язані з панкреатитом. Також у нього були проблеми з алкоголем. У вересні 2017-го він разом з британською співачкою Рітою Орою презентував останнє музичне відео, яке було знято у Києві.



Avicii

На піку своєї популярності Avicii був одним із найбільш високооплачуваних діджеїв світу за версією Forbes і в різні роки входив до рейтингу "королів електронної музики", складеного бізнес-виданням. У 2012 році його номінували на премію "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис" за його спільний трек з Девідом Геттою "Sunshine".