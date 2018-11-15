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      "Смотрящіє" за регіонами: активісти назвали, хто саме вирішує закрити рота громадським діячам

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      Посередники між владою та активістами. Вони займають одразу дві посади. Одну – наближену до верхівки влади, іншу – неофіційну, яку в народі називають "смотрящій". Вони є "сірими кардиналами" своїх ділянок та вирішують питання регіону для власної вигоди.

      Після нападу на Катерину Гандзюк у ЗМІ "смотрящім" за Херсоном назвали депутата Миколу Паламарчука. Мовляв, саме він вирішує, кому закрити рота. Сам нардеп це заперечує і погрожує журналістам судом.

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      Та це не поодинокий випадок. Активісти назвали й інші міста та регіони, де є політики та бізнесмени, яких поставили спостерігати.

      Одеський активіст Сергій Стерненко переконаний, що у його регіоні "смотрящій" за активістами радник головного поліцейського Одещини. 

      Однією з таких осіб можна назвати "місцевого Антона Геращенка" по лінії МВС, який пов'язаний із Геннадієм Трухановим і є одночасно радником начальника поліції Одеської області – Руслан Форостяк,
      – зазначив активіст Сергій Стерненко.

      Одещина – лідер серед регіонів в Україні за нападами на активістів.


      Напади на активістів в Одесі за 2018 рік

      Після замахів на громадських діячів небайдужі влаштовують акції під управлінням Нацполіції. Вимагають відставки головного правоохоронця, якого звинувачують у бездіяльності. Аби врегулювати подібні конфлікти, "смотрящій" за активістами домовляється з представниками різних громадських організацій, аби ті не виходили на мітинги.

      За словами Стерненка, з власних джерел має інформацію, що подібними справами займається Руслан Форостяк – колишній активіст, який сам раптово опинився при владі.

      Його задача – максимально дробити громадянське суспільство, і частину громадських активістів зробити лояльними до місцевої влади,
      – запевняє Стерненко.

      Але Форостяк, як ймовірна людина, яка стежить за активістами в Одесі, – лише приклад цілої системи.

      "Смотрящіх" в регіоні може бути декілька. Всі вони займаються своїми сферами, але, зазвичай, "належать одному хазяїну". У керма, зазвичай, – бізнесмени та політики. Ця система контролює регіон: вирішує, за що голосувати місцевим депутатам, за що мітингувати продажним активістам, на що витрачати гроші.

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      На прикладі Херсону тамтешній активіст Сергій Нікітенко каже: ні для кого не секрет, що їхню територію контролює заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук.

      Він спирається на колишнього головного митника Херсонщини Кулюка, якого люстрували. Він переобрався та став головою обласної ради. Ковальчук вважається "сірим кардиналом" на Херсонщині,
      – сказав активіст Сергій Нікітенко.

      Громадських діячів в Херсоні, за його словами, контролюють силовики, так само як і в Одесі.

      А от активісту Ігорю Мазуру відомий імовірний "смотрящій" Сумщини.

      Сумщина вже давно в сфері інтересів Андрія Деркача. У часи Януковича там була людина Юлії Тимошенко. Сьогодні ж Юлія Тимошенко намагається домовитись з Деркачем,
      – заявив активіст Ігор Мазур.

      Активісти кажуть, Україну вже давно розділили між собою. Всі "смотрящіє" і досі контролюють настрої у своїх регіонах, де править кругова порука.

      Тому вкрай важливо змінювати не тільки тих, хто сидітиме на Банковій та під куполом, а й місцевх політиків. Вони зможуть створити протидію пережиткам радянських підходів до керування регіонами. 

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Новини України Новини Одеси Новини Херсона Суми
      Джерело: 24 канал
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