Порошенко може бути третім, – Солонтай припустив, хто потрапить під деолігархізацію Зеленського

Володимир Зеленський продовжує активну боротьбу з олігархами. Після суду над Віктором Медведчуком нові санкції можуть чекати й на інших чиновників.

Український народ не оцінить, якщо Зеленський перемістить Медведчука з домашнього арешту у тюрму. Відзначать лише те, якщо під санкції потраплять нові люди. Таку думку у програмі "Що це було?" на 24 каналі висловив експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

До теми Олігархам варто перетворюватися в аристократію, – Милованов

Чи може Зеленський посадити Порошенка

За його словами, після Медведчука має бути хтось такий, хто дійсно переконає суспільство, що це боротьба з олігархією, корупцією. Якщо арештувати Порошенка – це буде сприйматись у контексті, ніби Зеленський розчищає собі електоральне поле.

На мою думку, Порошенко у Зеленського може бути третім. Ніяк не другим,

– наголосив Солонтай.

Він пояснив, що арешт Порошенка може сприйматись як розправа з політичним опонентом. Там само як Віктор Янукович зробив з Юлією Тимошенко. Однак у майбутньому Порошенко може бути третім або четвертим у списку на деолігархізацію.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

З ким боротиметься Зеленський далі

На думку Солонтая, наступним під суд може потрапити олігарх Ігор Коломойський. Він є у списку Ради нацбезпеки та оборони. Крім того, для українців не важливо, який запобіжний захід обиратимуть олігархам – відправлятимуть під домашній арешт чи садитимуть.

Читайте також "Держава продовжить використовувати цей інструмент": в ОП оцінили ефективність санкцій РНБО

Деолігархізація розпочалась з Медведчука: головне