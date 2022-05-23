"Соромно за свою країну": радник Росії при ООН у Женеві подав у відставку

Радник Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв подав у відставку та розкритикував пропутінську політику, зокрема Лаврова.

Дипломат виступив проти війни Росії в Україні та сказав, що йому соромно за свою країну. Про це він написав у заяві про звільнення, яку опублікував правозахисник, виконавчий директор сторожової групи ООН у Женеві Хілел Ноєр.

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Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну,

– написав російський дипломат.

В ООН закликали всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй і в усьому світі наслідувати моральний приклад Бондарєва і піти у відставку.



Звернення російського дипломата Бондарєва щодо відставки / Фото Хілел Ноєр