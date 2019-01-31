S&P змінило прогноз щодо рейтингу емітента Metinvest на "позитивний"

Рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило Metinvest довгостроковий міжнародний рейтинг в національній валюті на рівні "B-" емітенту Metinvest.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингового агентства.

В S&P Global Ratings відзначили, що прогноз щодо рейтингу – "позитивний". Попередній прогноз був "стабільний".

Раніше журнал International Financing Review (IFR) визнав транзакцію "Метінвеста" з рефінансування своєї боргової заборгованості угодою року по випуску облігацій серед емітентів країн Європи, Близького Сходу та Африки.

У IFR вважають, що угода, в рамках якої використовувалося два фінансових інструменти, була складною, але успішною у всіх відносинах, дозволивши "Метінвесту" знизити середню вартість боргу і ризики рефінансування.

Як відомо, "Метінвест" у квітні 2018 року рефінансував заборгованість на суму 2,271 млрд доларів США, випустивши два транші облігацій на суму 1,592 млрд доларів США і отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму 765 млн доларів США. Згідно з інформацією компанії, це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій "Метінвесту" з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення.

Крім того, в "Метінвесті" підкреслили, що це найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Операція отримала суттєву підтримку з боку світового співтовариства інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.

За дев'ять місяців 2018 року консолідована виручка "Метінвесту" збільшилася на 46% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 9 063 млн доларів.

Зростання виручки в "Метінвесті" пояснюють декількома факторами.

Зокрема, за даними компанії, ціни реалізації металопродукції зросли, ідучи за світовими бенчмарками, при цьому ціни на залізорудну продукцію збільшилися на тлі зростання премій за якість і орієнтації на пріоритетні ринки.

Крім того, сильний попит зумовив збільшення обсягу продажів власної продукції. По-третє, різко зріс обсяг продукції для перепродажу, зазначили в прес-службі.

За звітний період виручка в Україні зросла на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 525 млн доларів – завдяки збільшенню попиту на внутрішньому ринку на тлі економічного зростання, яке триває одинадцятий квартал поспіль. Зокрема, обсяги реалізації плоского і довгого прокату зросли майже на 40%.

Також підтримку надали ціни реалізації, які зросли. Крім того, продажі окатишів і коксу практично подвоїлися. В результаті частка України в консолідованій виручці збільшилася на 2 пп – до 28%.

За дев'ять місяців 2018 року міжнародні продажі зросли на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6 538 млн доларів, забезпечивши 72% консолідованої виручки. Продажі в Європу зросли на 33% на тлі збільшення цін на металопродукцію і руду, а також зростання обсягів реалізації напівфабрикатів, довгого прокату і залізорудної продукції на 489, 190 і 1 047 тис. тонн відповідно.

При цьому частка регіону в загальній виручці склала 34%, знизившись на 3 пп. Продажу в країни Близького Сходу і Північної Африки зросли на 82% на тлі збільшення обсягів реалізації напівфабрикатів на 853 тис. тонн і плоского прокату на 223 тис. тонн, а також зростання цін на всю продукцію, тим самим збільшивши частку регіону в консолідованій виручці на 3 пп – до 19%.

Продажі в країни СНД зросли на 4% завдяки зростанню цін і обсягів реалізації готової продукції, при цьому частка регіону в консолідованої виручки скоротилася на 2 пп – до 7%. Продажі в Північну Америку зросли на 70% – в основному, завдяки збільшенню реалізації чушкового чавуну, при цьому частка регіону в загальній виручці зросла на 1 пп – до 6%.

Продажі в Південно-Східну Азію зросли на 10% – в основному, завдяки збільшенню реалізації плоского прокату, повідомили у "Метінвесті".

При цьому частка цього ринку в консолідованій виручці скоротилася на 2 пп – до 5%. Продажі в інші регіони потроїлися, що дозволило зберегти їх частку в консолідованій виручці на рівні 1%.