Спасибі за любов і допомогу, – Зеленський привітав поляків з Днем Конституції
Джерело:канал "Дом"
У Польщі 3 травня відзначають День Конституції. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до польського народу.
Союз наших народів сформувався з тепла сердець, а не слів на папері
Український президент подякував полякам за ту допомогу, яку вони надають українцям. Адже більшість наших біженців втекли від війни саме у Польщу.
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Зеленський наголосив, що Україна та Польща сформували дуже сильний союз. Адже він виріс з реальності та тепла сердець, а не слів на папері. Зараз українці сміливо борються на полі бою, а поляки щиро допомагають українському народу.
Це боротьба за нашу свободу, це боротьба за вашу свободу. Це спільна історія великих народів. Спасибі за любов! З Днем Конституції,
– наголосив президент.
Дивіться відеозвернення Зеленського до поляків:
Довідка. Цього року в Польщі відзначають 231 рік Конституції. Минулого року була круга дата, тому Володимир Зеленський приїжджав до Варшави на урочистості. Тоді він, Дуда, а також президенти Латвії і Литви підписали спільну декларацію.
Як поляки підтримують Україну
- Польща погодилася виступити гарантом безпеки України у переговорах з Росією. Голова Бюро міжнародної політики польського президента Якуб Кумох наголосив, що Варшава не підтримає мирної угоди, якщо та передбачатиме втрату Україною своїх територій.
- Також поляки погодилися захищати авіапростір Словаччини, якщо вона передасть Збройним Силам України свої літаки МіГ-29.
- З 1 травня у Польщі ще на місяць продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців. Пільга стосується тих громадян, які приїхали у Польщу після 24 лютого. До речі, здорові чоловіки призовного віку не мають права користуватися безкоштовним проїздом.
- 28 квітня уряд продовжив термін виплати допомоги українським біженцям ще на 60 днів. Мовиться про 40 злотих на людину вдень.
- Також Польща висловила готовність прийняти на лікування поранених українців, які евакуювалися з блокадного Маріуполя.
- Понад 77 тисяч українців вже знайшли роботу у Польщі. Половина з них працює у промислових галузях, тобто на різних підприємствах. 10,3% знайшли собі місце у сфері послуг.
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