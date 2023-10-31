Отримали "подарунки" в новорічну ніч, – Хоренко розкрив деталі знищення 400 окупантів у Макіївці

ССО від початку повномасштабного вторгнення Росії до України провели чимало вдалих спецоперацій. Під час однієї зі спецоперації було знищено 400 російських окупантів.

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко перерахував операції ССО, які він може виокремити. За його словами, бійці ССО брали участь у звільненні острова Зміїний і Херсонської та Харківських областей.

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Унаслідок спецоперації було знешкоджено 700 окупантів

Хоренко виокремив спецоперацію на новорічну ніч в окупованій Макіївці. Українські бійці уразили великий логістичний центр росіян.

Там, за словами командувача, росіяни накопичилися і хотіли застосовувати на території України нові підрозділи, які були перекинуті з Росії.

Під час якого ворог отримав "подарунки", свої 400 чорних пакетів. Там біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати,

– розповів Хоренко.

Що відомо про удар по Макіївці У ніч з 31 на 1 січня 2023 року українські військові У ніч з 31 на 1 січня 2023 року українські військові завдали удару по ПТУ-19 в окупованій Макіївці. Українська сторона заявила про ліквідацію 400 окупантів та знешкодження ще 300. Натомість Росія не визнала втрати, заявивши про близько 60 загиблих. Тема удару ЗСУ по окупантах в Макіївці мала в окупованій Макіївці. Українська сторона заявила про ліквідацію 400 окупантів та знешкодження ще 300. Натомість Росія не визнала втрати, заявивши про близько 60 загиблих. Тема удару ЗСУ по окупантах в Макіївці мала гостру реакцію у Росії

Інші важливі спецоперації ССО

Командувач ССО також пригадав звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Бійці безпосередньо ССО брали участь у звільненні острова. За словами Хоренка, визволення Зміїного надалі дозволило Україні відкрити зерновий коридор.

Крім того, підрозділи ССО одними з перших заходили до Херсона у листопаді 2022 року.

Також брали участь разом із Силами оборони у звільненні Харківщини. Все починалося з міста Балаклія, потім Ізюм і так далі. ССО брали участь у звільненні Херсонщини, і підрозділи ССО одні з перших заходили до самого міста Херсон,

– розповів командувач ССО.

Командувач наголосив, що підрозділи ССО на тактичному рівні обороняли й нищили ворога в Бахмуті та на підступах до міста.

Врешті-решт, генерал Хоренко пригадав нещодавню операцію, проведену 13 вересня у Севастопольській бухті. Під час атаки було уражено російський підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

"Назви такі символічні. Але все ж таки робота на лице. Всі тонкощі цієї операції, я думаю, з часом ми розкриємо. Це для загальної картинки, чим займаються ССО", – розповів Хоренко.