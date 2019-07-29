Спецоперація в Білій Церкві: півсотні обшуків, 12 затриманих і багато зброї – що коїлось в місті

На вихідних у Білій Церкві, що на Київщині, тривала масштабна спецоперація поліцейських. В її результаті ліквідували ієрархічне злочинне угруповання. Його учасники тиснули на паливно енергетичний комплекс, тримали під контролем транспортні перевезення, валютні операції, гральний бізнес і наркотрафік.

Так, за день рейду у Білій Церкві поліція провела понад півсотні обшуків, затримала групу злочинців та вилучила багато зброї: понад 1000 боєприпасів, 7 пістолетів і 3 автомати. Результатами своєї роботи правоохоронці почали ділитися ще на вихідних, але про подробиці стало відомо лиш тепер. Про спецоперацію на Київщині під час брифінгу повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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До нас надійшла оперативна інформація про існування у Білій Церкві організованої злочинної групи, яка займалася вимаганням грошових коштів. Це стійке ієрархічне злочинне угруповання, яке складалося з 5 організованих злочинних груп, діяло по різних напрямках,

– сказав він.

Діяла злочинна група з 2016 року. Її очолював кримінальний авторитет. Фактично він ніколи не працював, а в організованому угрупованні підтримував тюремні традиції.

Стиль його життя – підтримання так званих "воровських традицій", "общака", підтримання ув'язнених, збір коштів для поновлення "набору" нових кадрів, вербування молоді,

– додав Нєбитов.

Діяло угруповання так: керівник дізнавався про певний бізнесовий конфлікт інтересів. Після цього злочинці погрожували фізичною розправою одному з суб’єктів. Також особам пропонували повернути неіснуючі борги, сума яких становила від 20 до 80 тисяч доларів. Гроші вимагали як одноразово, так і періодично.

Нєбитов про спецоперацію в Білій Церкві: відео

До речі, під час спецоперації були вилучені 50 розписок щодо неіснуючих боргів різних осіб, 10 довіреностей і понад 100 тисяч доларів. Майже всіх учасників і керівників злочинного угруповання затримали, в розшуку зараз лише двоє осіб.