Спецпредставник Путіна обізвав Європу "маленькою моською", а Росію назвав "кіберслоном": відео
Спецпредставник президента РФ з інформаційної безпеки, посол з особливих доручень Андрій Крутських заявив, що Росія нікого не боїться та не пробачить жодного кіберудару.
Про це він заявив під час організованої російським урядом конференції з питань інформаційної безпеки у німецькому Гарміш-Партенкірхені.
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Посол запевнив, що Росія стала іншою, і тепер нічого не боїться.
"На що ми розраховуємо? Ми всі хочемо померти? Ми що, не хочемо сьогодні ввечері випити під час прийому тут, у Гарміші? Тому я хочу скористатись моментом і запевнити всіх: Росія стала іншою. Ми нікого не боїмось і кажемо це не через нахабство. Але ми не пробачимо жодного кіберудару", – сказав Крутських.
Також він зазначив, що РФ не збирається відповідати усно.
Тому якщо ви бажаєте, ваша маленька моська у Європі погавкає на російського кіберслона – ми не будемо на це реагувати усно та коментувати кожні випади,
– запевнив спецпредставник.
Дивіться відео з конференції.