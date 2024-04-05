Розглядають два основні варіанти, – єврокомісар пояснив долю спецтрибуналу для Путіна

Єврокомісар пояснив, як проходить процес створення спеціального трибуналу для російського диктатора Владіміра Путіна. Він також поділився своїм прогнозом.

Процес створення спецтрибуналу для Владіміра Путіна вже "на останньому етапі". Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

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Що сказав єврокомісар

Дідьє Рейндерс припустив, що спецтрибунал для президента країни-агресорки створять до кінця 2024 року. Він назвав наступний крок питанням політичної волі.

Тепер розглядають два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи,

– пояснив єврокомісар.

Він також повідомив про створення нової системи передачі судочинства у ЄС. Як пояснив Рейндерс, якщо в Україні триває кримінальний процес щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

Нагадаємо, що у Гаазі нещодавно пройшла конференція "Відновлення справедливості для України". В ній взяли участь 57 держав, 44 з яких підписали політичну декларацію та підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України. Нідерланди запропонували провести цей спецтрибунал на своїй території.

Що кажуть про трибунал для окупантів