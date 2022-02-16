Спільний тиск дипломатії спрацював, але не на всі 100%, – Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що спільний тиск на Росію зі сторони міжнародної дипломатичної спільноти спрацював. Однак президент уточнив, що не на всі 100%.
Президент Володимир Зеленський перебуває у Маріуполі. Звідти він взяв участь у Марафоні єднання, повідомляє 24 канал. Зокрема, глава держави прокоментував результативність дипломатії.
До теми Ми не відступимось, – Зеленський звернувся до українців у День єдності
Зеленський про результативність спільного тиску дипломатії
Вважаю, що спільний тиск дипломатії спрацював,
– зазначив президент.
Однак додав, що не на всі 100%. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що міжнародні дипломати про щось, що стосується України, за її спиною з Росією не домовлялися. "Хочу в це вірити, хоча розумію, що є різні сигнали. Та не час вірити у сигнали, треба мати докази", – пояснив український лідер.
Президент не боїться мінімальних домовленостей за спиною України, адже більшість світових лідерів на стороні українців.
Російські війська біля українських кордонів: останні новини
- Американські медіа, посилаючись на дані розвідки, писали, що Росія може напасти у лютому. Серед ймовірних дат вторгнення називали 16 лютого.
- ЗМІ держави-агресорки 16 лютого оприлюднили відео, як російські танки начебто від'їжджають від кордону з Україною.
- Напередодні Москва інформувала про часткове відведення військ після нібито завершення навчань.
- У США заявили, що наразі не зафіксували відходу російських військових від українських кордонів.
- А Володимир Зеленський наголосив, що коли Москва відведе свої війська від українських кордонів, це побачать всі.
Зверніть увагу – Зеленський висловився про нібито відведення російських військ