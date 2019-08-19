Спільний брифінг Зеленського і Нетаньяху: головні тези

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили взаємини між двома державами. Крім того, активно обговорювалися питання безпеки і оборони.

Володимир Зеленський запрошує ізраїльські компанії приходити працювати в Україну, заявив він під час спільного брифінгу.

"Сьогодні ми детально обговорили шляхи поглиблення двостронніх відносин. Ми почали з питання, у якому наші друзі розбираються краще, ніж інші – це питання війни та безпеки. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на Сході України та анексії Криму", – наголосив Зеленський.

Крім того, між двома лідерами відбулося детальне обговорення торговельно-економічних відносин. Зі слів українського гаранта, Ізраїль залишається ключовим торговельним партнером України у близькосхідному регіоні.

"Наш сукупний товарообіг перевищив 1 мільярд доларів США. Не маю жодного сумніву, що скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, що, сподіваюся, найближчим часом буде ратифіковано ізраїльською стороною", – сказав Володимир Зеленський.

Сторони також домовилися розпочати роботу з розширення угоди і на сферу послуг.

Український президент звернувся до ізраїльського колеги з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Зі свого боку прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що після обрання Володимира Зеленського президентом Україна почала розвиватися удвічі швдише. Крім того, він запросив українського президента відвідати Єрусалим найближчим часом.

Новина доповнюється...