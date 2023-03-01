Львівська міськрада стала Маріупольською: як відбуватиметься співпраця
В мерії Львова підписали Маріупольську декларацію солідарності. Тепер Львівська міська рада стала Маріупольською міськрадою.
Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що Львів – це культурно-історична столиця України, і мерія міста і його голова Андрій Садовий з перших днів війни дуже дружньо зустріли маріупольців і надала прихисток.
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Mariupol Reborn
За його словами, логістично для маріупольців дуже зручно і комфортно з містянами і міською владою перебувати у Львові, враховуючи, що саме тут розбудовується платформа Mariupol Reborn, з якої починається відновлення Маріуполя.
Mariupol Reborn – це культурне, архітектурне, історичне відновлення міста і навіть наша культурна деокупація. Все починається зі Львова,
– наголосив радник мера Маріуполя.
Він відзначив, що дуже зручно перебувати у Львові, адже поруч розташовані міжнародні партнери, зокрема в Польщі та Нідерландах.
"Це буде велика платформа відкрита для всіх, хто бажає долучитися до допомоги у відновленні Маріуполя. Ми дуже радіємо, що це відбулось і пишаємось тим, що Маріуполь – перше місто України, яке ще окуповане, але вже працює над тим, яке воно буде після деокупації", – підкреслив Андрющенко.
Петро Андрющенко про співпрацю Маріупольської міськради з Львівською: дивіться відео
Маріуполь буде інший, але кращий
Він зауважив, що маріупольці дуже вдячні Львову за допомогу – і містянам, і бізнесу, і всім гілкам львівської міської влади.
Радник мера Маріуполя закликав українців долучитися до Mariupol Reborn.
Яким буде Маріуполь, вирішуватимуть містяни. Але це великий шанс для всіх, хто має якийсь проєкт і бажає його реалізувати. Таким людям ми раді надати допомогу. За нашим задумом Маріуполь стане саме таким містом, де кожен українець зможе реалізувати найсміливіші ідеї з урбаністики, культури, архітектури, з будь-чого,
– наголосив він.
Петро Андрющенко додав, що складно уявити, яким буде Маріуполь в майбутньому. Напевно, не таким, яким був до війни. Він буде інший, але кращий.
Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі: останні новини
- Маріуполь сьогодні перебуває під тимчасовою окупацією. З 21 лютого повідомляли про 14 вибухів навколо захопленого міста. Вибухи пролунали у сховах боєприпасів в аеропорту, двох паливних складів та сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу. Про це повідомили британські розвідники.
- У Маріуполі росіяни продовжують фільтрацію населення. Основна катівня для українців розташована у приміщенні колишнього центрального райвідділку поліції. Після катування маріупольців везуть у тюрми на Донеччині. Приблизно 10 тисяч цивільних маріупольців перебувають у російському полоні.
- Багатостраждальний Маріуполь російські окупанти заселяють своїми співгромадянами. Ці люди охоче їдуть жити у чужі домівки. Ба більше, для тієї категорії росіян, яких завозять у місто, переїзд до Маріуполя – небачене покращення умов життя. Тож вони справді раді.