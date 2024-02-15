Факт використання уже є, – Ігнат про північнокорейські балістичні ракети

Російські окупанти використовують північнокорейські балістичні ракети. Однак наразі точно невідомо, у якій кількості вони є у ворога.

Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що включають у зведення ймовірність застосування загарбниками північнокорейських балістичних ракет.

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"Ми не можемо точно знати, скільки у них може бути цих засобів. Але факт використання цих ракет уже є. Тому також включаємо у наше зведення ймовірність застосування саме цих ракет", – сказав він.

Тип північнокорейських ракет

Юрій Ігнат зазначив, що північнокорейська балістика за характеристиками така ж, як "Іскандер", хоч є певні відмінності. Технології російського оборонно-промислового комплексу запозичені.

Так, є деякі відмінності. До речі, про них уже в відкритих джерелах багато сказано. Але де-факто це та ж ракета наземного базування, яка має фактично такі ж тактико-технічні характеристики, як "Іскандер-М",

– пояснив речник.

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