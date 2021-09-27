Конструкторське бюро прикривалося афілійованими підприємствами з Росії. Водночас від російського уряду дніпряни отримували контракти на значні суми. Зокрема один із них оцінили у 3,5 мільйона доларів.

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Українське бюро виконувало роботи на серйозних об'єктах у Криму. Мовиться про постачальників електричної та теплової енергії в Сімферополі, Саках та Керчі:

КримТЕЦ;

Сімферопольську ТЕЦ;

Камиш-Бурунську ТЕЦ;

ТЕЦ Сакських теплових мереж.

Довідка. Афілійована компанія – це філія чи представництво основної компанії, частиною акцій якої вона володіє. Такі підприємства створюють для перенесення бізнесу у віддалений від материнської фірми регіон чи країну.

Українці намагалися обійти закон

Працівники бюро в Дніпрі працювали з росіянами не напряму. Вони намагалися обійти український закон і для цього створили кілька компаній у Росії. У такий спосіб українці могли "під прикриттям" брати участь в тендерах та укладати відповідні угоди.

У Дніпрі викрили конструкторське бюро, яке працювало на російський уряд / Фото СБУ

Представники Служби безпеки України здійснили обшуки в офісі та за адресами проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили технічну документацію, яка підтверджувала роботу на підприємства з тимчасово окупованих територій, російські банківські картки та печатки афілійованих компаній.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Призначено низку експертиз. Учасникам злочинної схеми готують повідомлення про підозру.

Зверніть увагу! Ще в грудні 2020 року Мінмайна Криму, підконтрольне Росії, заявило про продаж частини акцій Крим ТЕЦ за 150 мільйонів рублів. Теплоелектроцентраль перебуває під санкціями США разом із Сімферопольською, Камиш-Бурунською та Сакською ТЕЦ.

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