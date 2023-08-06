Путін сподівається на диво, тому й продовжує війну: на що саме розраховує диктатор
Росія подвоює витрати на оборонний бюджет через втрати в Україні. Та Владіміру Путіну залишається нині сподіватися лише на дива. Одне із них – ймовірне повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Трамп намагався зробити держпереворот, за що його і будуть судити.
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"Є невеликі шанси на те, що він може претендувати на повернення у Білий дім. Шанси невеликі. США – це не Росія, тут немає ніякої диктатури. Немає ніякої вертикалі влади", – зауважив Яковенко.Зверніть увагу! Колишній президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що нібито може закінчити війну в Україні за добу. Окрім того, навіть буцімто знає, як посадити Володимира Зеленського та Владіміра Путіна за стіл переговорів.
Хоч Сполучені Штати Америки й президентська республіка, але там влада президента обмежена. До того ж існує консенсус суспільства та Конгресу – верхньої та нижньої палати. І цей консенсус на користь України.
"Тому Трамп може казати, що "я домовлюся з Путіним". У будь-якому випадку, ця надія утопічна. Адже Трамп, найімовірніше, не прийде в Білий дім", – сказав російський опозиційний журналіст.
На яке диво розраховує Путін: дивіться відео
У Путіна своє уявлення світу
У бункерного діда є проблема зворотного культу – йому здається, що такі ж порядки, як у Кремлі, існують у всьому світі. Російський диктатор переконаний в тому, що у всьому світі крадуть, усі брешуть. Він думає, що все у світі продається.
"На цьому була заснована його абсолютно не лише злочинна, але й дуже дурна ідея почати велику війну в Україні", – додав Яковенко.
Російський диктатор щиро був переконаний, що в усьому світі все організовано так само як і в Росії. Тому так бункерний дід і сподівається на диво.
Не буде ніяких див. Програє він. Він стане "могильником" Російської імперії,
– наголосив російський опозиційний журналіст.
Що пропонує Трамп
- Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США у 2024 році хоче запропонувати Києву "припинити" чинити опір. А Кремлю погрожує, що посилить військову підтримку України.
- Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп розкидається заявами про завершення війни Росії проти України за 24 години так, ніби має подібний досвід. Президент України наголосив, що українська держава шляхом територіальних поступок не підтримає мир. І якби Трамп запропонував такий варіант, то йому б відмовили.
- Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін ті рішення, які пропонує Трамп, називає непрактичними, нереалістичними та популістичними.