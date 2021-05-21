Сподіваюся, Тищенко втретє не наступить на ті самі граблі, – Корнієнко про догану нардепу

Депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку оголосили догану через скандал зі святкуванням дня народження його дружини під час локдауну. У партії назвали таке рішення безпрецедентним.

Адже це вперше від початку існування монобільшості, коли в такий спосіб депутата покарали за певні порушення. Про це в програмі "Перехресний допит" розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

До теми Офіційна догана: у "Слузі народу" покарали Тищенка за скандальну вечірку

Тищенко точно не в захваті від догани, – Корнієнко

Політик пояснив, що в статуті політсили є 2 види покарань:

догана;

виключення з партії.

Перше – застосували до Миколи Тищенка. А з партії 15 березня 2021 року виключили нардепа Олександра Дубінського.

Олександр Корнієнко зауважив, що ситуацію з заступником очільника фракції прокоментували не тільки в "Слузі народу", а й президент Володимир Зеленський. Очільник партії також додав, що знає реакцію нардепа на офіційну догану.

Він точно не в захваті від цього. Як і будь-яка людина, яку "ставлять на вид" публічно і обговорюють якусь його подальшу долю. Сподіваюся, що Микола Тищенко втретє не наступить на ті самі граблі,

– наголосив депутат.