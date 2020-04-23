АПЛ може не відновитися: англійські клуби проти догравання сезону

Чемпіонат Англії з футболу сезону 2019/2020 може бути не дограний. Все більше клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) підтримують дострокове завершення сезону.

На тлі пандемії коронавірусу деякі клуби сумніваються у можливості організувати матчі належним чином навіть без глядачів, повідомляє The Guardian.

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Клуби стурбовані тим, як ізолювати гравців і переконатися в тому, що вони не хворі.

Клуби усвідомлюють, що знадобиться багато тестів. При цьому деякі клуби турбує питання, чи етично витрачати тести на футболістів, адже вони більш потрібні медикам та іншим службам.

Також в одному з клубів вважають, що середній вік їх гравців занадто високий, і це мінус при щільному графіку матчів. Як відомо, АПЛ хочуть дограти протягом 5 тижнів.

Найвищий середній вік футболістів у "Крістал Пелес" – 30 років.

Разом з тим, клуби турбує, що відсутній механізм на випадок, якщо хтось із футболістів відмовиться грати.

За даними The Guardian, перераховані вище проблеми поки не обговорювалися на зборах клубів. Найближчі збори заплановано на 1 травня.

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Що відомо про відновлення сезону АПЛ

УЄФА офіційно рекомендував усім європейським лігам дограти нинішній сезон. Інакше УЄФА може не допустити клуби до єврокубків.

Очікується, що АПЛ відновиться уже 8 червня. Командам АПЛ в нинішньому сезоні залишилося провести по 9-10 матчів. На догравання сезону буде потрібно орієнтовно 5 тижнів.

Більшість клубів АПЛ схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до 30 червня. Причина в тому, що 30 червня закінчуються терміни контрактів і оренд у деяких футболістів.

Керівники клубів АПЛ побоюються, що, якщо сезон затягнеться до липня-серпня, гравці покинуть клуби до завершення чемпіонату.

Також Прем'єр-ліга начебто розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

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