Australian Open відкрив справу проти легендарних тенісистів: деталі скандалу

Організатори тенісного турніру Australian Open розслідують справу проти легендарних тенісистів Джона Макінроя та Мартіни Навратілової. Причиною став заклик ексзірок тенісу перейменувати Margaret Court Arena.

28 січня на Australian Open 18-разова чемпіонка турнірів "Гренд Слем" Навратілова виступила за перейменування Margaret Court Arena через критику Маргарет Корт на адресу сексуальних меншин.

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Що таке турніри "Гренд Слем"? Чотири найпрестижніші тенісні турніри, які проводяться упродовж календарного року. Також називаються турніри "Великого шолому". До них належать Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open. Вони відбуваються у Мельбурні, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку відповідно.

Після закінчення матчу турніру легенд Навратілова зайняла суддівську вежу й почала говорити, перш ніж її мікрофон і трансляція з корту були відключені.

Потім Навратілова разом із семиразовим володарем титулів "Гренд Слем" Джоном Макінроєм вийшла на корт з плакатом "Арена Івонн Гулагонг".

У такий спосіб вони виступили за те, щоб другий за значущістю корт Australian Open отримав ім'я багаторазової чемпіонки турнірів "Гренд Слем" австралійки Гулагонг.

Seems @Martina and John McEnroe had something to say about Margaret Court, but it looks like @TennisAustralia doesn't want anyone to see it, and cut the stream as she started speaking. https://t.co/XOzfPYNQAm — Lee (@yelnats_eel) 28 января 2020 г.

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У відкритому листі, опублікованому на Tennis.com, Навратілова написала, що громадські місця називаються на честь видатних людей. На її думку, Маргарет Корт такою не є.

Маргарет Корт до цієї категорії не відноситься. Ніхто не применшує її досягнення на корті, і її місце в історії тенісу не викликає сумнівів. Але коли вона говорить, що якась група людей не заслуговує таких же прав, як всі інші, що вони не такі хороші батьки, що вони недостойні люди, це не свобода слова. Це розпалювання ненависті, яке заподіює біль багатьом і без того вразливим людям,

– написала Навратілова.

Що відомо про Маргарет Корт? Видатна австралійська тенісистка, володарка 62 титулів турнірів "Гренд Слем". Виступає проти будь-яких законодавчих ініціатив щодо розширення прав сексуальних меншин в Австралії і називає легалізацію одностатевих шлюбів "абсолютно неприйнятною".

Як повідомляє Tribuna.com, організатори Australian Open негативно відреагували на ситуацію. Вони заявили, що виступають за рівноправність і поважають свободу думок.

Але дії "двох іменитих гостей" (йдеться про Макінроя та Навратілову) порушили правила турніру, які забезпечують його цілісність, і щодо них проводиться розслідування.