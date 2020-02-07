Визначився суперник Дениса Берінчика на чемпіонський бій 22 лютого

До слова: Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео

Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.

Що відомо про Ектора Едгардо Сармієнто?Ектору Сармієнто 26 років, живе та тренується в Аргентині. Боксує в стійці правші. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, здобув 21 перемогу, 14 з яких достроково. У грудні 2019 року виходив у ринг проти співвітчизника Цезара Алехандро Переза, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів. Ектор володіє титулом Чемпіона Аргентини (FAB) у напівлегкій вазі.

Попередній бій Денис провів у жовтні минулого року проти представника мексиканської школи боксу Патріціо Лопез Морено, одержавши перемогу одноголосним рішенням суддів. За плечима срібного призера Олімпіади в Лондоні 12 поєдинків на профі-ринзі, 12 перемог, 7 з яких нокаутами та жодної поразки. У грудні 2017 року він здобув свій перший пояс у професіоналах – WBO Oriental, а за рік став володарем ще одного пояса WBO International, двічі захистивши титул. Наразі Денис посідає четверту сходинку рейтингу WBO серед представників легкої ваги. Нагадаємо, чемпіоном світу за даною версією є Василь Ломаченко.