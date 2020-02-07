24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Визначився суперник Дениса Берінчика на чемпіонський бій 22 лютого

71 Читать новость на русском
Денис Берінчик

22 лютого Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) проведе захист титулу. Протистояти Денисові у дванадцятираундовому поєдинку буде Чемпіон Аргентини Ектор Едгардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО). Сам бій відбудеться в ТРЦ "Термінал" (Бровари).

До слова: Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео

Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.

Що відомо про Ектора Едгардо Сармієнто?Ектору Сармієнто 26 років, живе та тренується в Аргентині. Боксує в стійці правші. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, здобув 21 перемогу, 14 з яких достроково. У грудні 2019 року виходив у ринг проти співвітчизника Цезара Алехандро Переза, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів. Ектор володіє титулом Чемпіона Аргентини (FAB) у напівлегкій вазі. 

Попередній бій Денис провів у жовтні минулого року проти представника мексиканської школи боксу Патріціо Лопез Морено, одержавши перемогу одноголосним рішенням суддів. За плечима срібного призера Олімпіади в Лондоні 12 поєдинків на профі-ринзі, 12 перемог, 7 з яких нокаутами та жодної поразки. У грудні 2017 року він здобув свій перший пояс у професіоналах – WBO Oriental, а за рік став володарем ще одного пояса WBO International, двічі захистивши титул. Наразі Денис посідає четверту сходинку рейтингу WBO серед представників легкої ваги. Нагадаємо, чемпіоном світу за даною версією є Василь Ломаченко.

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
11738
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Денис Берінчик Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:57 Оператори в прямому ефірі ображали баскетболісток під час матчу чемпіонату України – відео
Юрій Семенюк 65
сьогодні 12:30 Владиславу Сіренку – 25: історія життя українського Майка Тайсона з нокаутуючим ударом
Андрій Тудовші 564
сьогодні 09:30 "Барселона" неочікувано вилетіла з Кубка Іспанії – відео провалу
Ігор Саджениця 686
6 лютого 22:15 Що таке тренування в стилі HIIT: головні переваги
Софія Кулай 666
6 лютого 18:54 Як де Пена забив за "Динамо" з центру поля – відео шедеврального удару
Ігор Саджениця 2332
Новини
Більше новин
Залиште відгук