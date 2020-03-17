В автокатастрофі під Києвом загинув ексучасник "Українських отаманів"

В автокатастрофі під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Він колишній учасник боксерської команди "Українські отамани."

Luckypunch.net інформує, що аварія сталася у вівторок, 17 березня під Києвом. За інформацією джерела, ДТП сталася на Новообухівському шосе в результаті зіткнення двох машин – Audi і Daewoo.

Читайте також 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

ДТП підтвердила поліція Київщини. За попередніми даними, 22-річний водій Daewoo виїхав на заборонений – червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем Audi.

Унаслідок аварії 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo – загинули на місці пригоди. Водій другої автівки наразі перебуває у лікарні.

"Слідчі поліції з’ясовують усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", – мовиться у повідомленні.

Відео з місця аварії





Що відомо про Лісового? Колишній учасник "Українських отаманів", призер чемпіонатів України з боксу. Родом з Вінницької області. Виступав у ваговій категорії до 91 кілограму.



Дмитро Лісовий з тренером / Фото: facebook.com/dima.butunets

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.