"Баварія" мінімально перемогла "Боруссію" Д та закріпила шанси на чемпіонство: відео

У вівторок, 26 травня, дортмундська "Боруссія" на власному полі приймала "Баварію" у 28 турі Бундесліги. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей.

Боруссія Дортмунд – Баварія 0:1

Гол: Кімміх, 44

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І "Боруссія", і "Баварія" впевнено відновили сезон після карантину. Мюнхенці на виїзді здолали "Уніон" (2:0) і вдома розібралися з франкфуртским "Айнтрахтом" (5:2). Дортмундці відновили чемпіонат з домашнього розгрому "Шальке" (4:0), після чого відвезли перемогу з Вольфсбурга (2:0). У першому колі "Баварія" на своєму полі не залишила шансів "джмелям", здобувши перемогу з рахунком 4:0.

Перед матчем "Баварія" випереджала дортмундський клуб на чотири очки і у разі перемоги в очному протистоянні могла збільшити свою перевагу.

Мюнхенці могли зазнати краху вже на старті матчу. Ноєр вибіг за межі штрафного, страхуючи захисників, але недалеко вибив м'яч. Сферу підібрав Голанд, який пробив під голкіпером – ворота "Баварії" врятував Боатенг, який опинився на лінії.

На 10 хвилині м'яч після удару Рафаеля Геррейро опинився у воротах гостей, щоправда з арбітр зафіксував офсайд. Згодом вже Серж Гнабрі виявився майже один в штрафний і завдав удару. Гольовий момент, але політ м'яча перерваний захисником.

У першому таймі мюнхенці більше володіли ігрової ініціативою та реалізували її у забитий гол. На 44-й хвилині Коман зробив відмінний пас в штрафну, там Джошуа Кімміх зауважив, що Бюркі вийшов з воріт, і перекинув через нього м'яч – 0:1.

Відео голу Кімміха

Після перерви вже дортмундці взяли перевагу, але рахунок на табло залишився незмінний. На 59-й хвилині Голанд знайшов можливість для удару в штрафному майданчику і пробив, але один з захисників кинувся під м'яч і врятував ворота.

"Баварія" мала відмінну нагоду подвоїти рахунок у матчі, коли під завісу матчу Роберт Левандовскі вирішив пробити по воротах здалеку, але влучив у штангу.

Як підсумок, "Баварія" відірвалася від "Боруссії" вже на 7 пунктів, а "джмелі", у свою чергу, ризикують втратити другу позицію. Відставання від третього "Лепцига" становить 3 очки, а четвертого "Баєра" – 4.