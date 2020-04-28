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Бої братів Кличків увійшли у рейтинг найкращих в історії: відео

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Бої братів Кличків увійшли у рейтинг найкращих в історії: відео
Бої братів Кличків увійшли у рейтинг найкращих в історії: відео / GETTY IMAGES

Брати Клички стали єдиними представниками України у рейтингу найкращих бої в історії боксу. Відразу три поєдинки за участю братів потрапили до рейтингу.

Рейтинг за підсумками голосування вболівальників склав портал TheTopTens.com.

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Бій Володимира Кличка та Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня 2017 року, зайняв 22 місце. Українець поступився технічним нокаутом в 11-му раунді.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою

На 34-й сходинці опинився легендарний бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса у 2003 році.

Українець поступився технічним нокаутом після шостого раунду.

Віталій Кличко – Леннокс Льюїс відео бою

Протистояння Віталія та Дерека Чісори у 2003-му зайняло 39-е місце. Українець переміг рішенням суддів.

Віталій Кличко – Дерек Чісора відео бою

Найкращим поєдинком в історії стала битва американців Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера у 1971-му році. Тоді легендарний Алі зазнав своєї першої поразки у професійній кар'єрі.

Топ-5 поєдинків

  1. Мухаммед Алі – Джо Фрейзер
  2. Артуро Гатті – Міккі Уорд
  3. Мухаммед Алі – Джо Фрейзер III
  4. Марвін Хаглер – Томас Гернс
  5. Санді Саддлер – Віллі Пеп

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Автор: Михайло Гема
Теги: Володимир Кличко Віталій Кличко Новини Спорту Спорт Бокс
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