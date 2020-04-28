Бої братів Кличків увійшли у рейтинг найкращих в історії: відео

Брати Клички стали єдиними представниками України у рейтингу найкращих бої в історії боксу. Відразу три поєдинки за участю братів потрапили до рейтингу.

Рейтинг за підсумками голосування вболівальників склав портал TheTopTens.com.

Читайте також У Росії хочуть організувати бій Майка Тайсона проти боксера, який побив Віталія Кличка

Бій Володимира Кличка та Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня 2017 року, зайняв 22 місце. Українець поступився технічним нокаутом в 11-му раунді.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою

На 34-й сходинці опинився легендарний бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса у 2003 році.

Українець поступився технічним нокаутом після шостого раунду.

Віталій Кличко – Леннокс Льюїс відео бою

Протистояння Віталія та Дерека Чісори у 2003-му зайняло 39-е місце. Українець переміг рішенням суддів.

Віталій Кличко – Дерек Чісора відео бою

Найкращим поєдинком в історії стала битва американців Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера у 1971-му році. Тоді легендарний Алі зазнав своєї першої поразки у професійній кар'єрі.

Топ-5 поєдинків

Мухаммед Алі – Джо Фрейзер Артуро Гатті – Міккі Уорд Мухаммед Алі – Джо Фрейзер III Марвін Хаглер – Томас Гернс Санді Саддлер – Віллі Пеп

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.