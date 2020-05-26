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Чемпіон України з бодібілдингу Шкодзинський покінчив життя самогубством

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Любомир Шкодзинський помер 25.05.2020 – причина смерті
Любомир Шкодзинський вчинив самогубство / Соцмережі

У понеділок, 25 травня в Тернополі наклав на себе руки молодий спортсмен і тренер Любомир Шкодзинський. Чоловіку було лише 26 років.

Шкодзинський повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті, нерозділене кохання, повідомляє сайт "Тернополяни".

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Увага! Прощання з Любомиром відбудеться у вівторок, 26 травня, о 14 годині на території психіатричної лікарні у Тернополі.

Що відомо про Любомира Шкодзинського

Шкодзинський працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року Любомир став чемпіоном України з бодібілдингу.

Любомир Шкодзинський виступав у категорії юнаків 18-ти років та випередив двох атлетів з Хмельниччини. Бодібілдингом тернополянин займався більше десяти років.

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Тернопіль Самогубство
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