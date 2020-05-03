Чому Зідан вдарив Матерацці: футболіст розповів деталі легендарного інциденту

У фіналі чемпіонату світу з футболу 2006 року в Берліні (Німеччина) відбувся один з найдраматичніших інцидентів в історії гри мільйонів. Капітан збірної Франції Зінедін Зідан брутально головою вдарив гравця Італії Марко Матерацці. Італійський футболіст після майже 14 років мовчання розповів причину конфлікту.

Матерацці розповів про легендарний епізод іспанському виданню As.

Італієць спровокував Зідана, після чого француз ударив його в груди головою і був вилучений у додатковий час. Італія ж виграла турнір у серії пенальті.

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"Удар Зідана? Я не очікував цього. Мені пощастило, що цей епізод застав мене зненацька, тому що якби я очікував чогось подібного і готувався б до цього, то, впевнений, в результаті вилучили б нас обох", – сказав Марко.

За словами Матерацці, він та Зідан декілька разів стикалися у штрафному майданчику. Зідан забив гол, після чого наставник Італії Марчелло Ліппі попросив Матерацці опікати Зідана.

Після першої нашої сутички я попросив вибачення, але він погано відреагував. Після нашої третьої сутички я розсердився, а він сказав, що після матчу віддасть мені свою футболку. Я відповів, що вважатиму за краще його сестру, а не футболку,

– розповів Матерацці.

Водночас Матерацці спростував здогадки ЗМІ, які писали, що Марко говорив не про сестру Зідана, а його матір.

"Моя мати померла, коли я був підлітком, я ніколи б не дозволив собі спекулювати на цьому", – розповів Марко.

Дивіться відео як Зідан вдарив Матерацці

Зазначимо, що для Зідана, який нині очолює "Реал", це був останній матч у кар'єрі футболіста.

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