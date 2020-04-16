"Динамо" цікавиться забивним нападником

Київське "Динамо" зацікавлене у послугах нападника чернігівської "Десни" Олександра Філіппова. 27-річний Філіппов другий у гонці бомбардирів чемпіонату України.

Філіппов розглядається у "Динамо" як потенційне посилення атаки, повідомив ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Олександр у цьому сезоні провів за "Десну" 23 матчі. У його активі 15 голів та дві результативні передачі.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 800 тисяч євро. Контракт Філіппова з чернігівським клубом розрахований до 2022 року.

Проблеми "Динамо" в лінії нападу

Київський клуб має деякі проблеми на позиції нападника. По-перше, основний форвард "Динамо" Артем Бєсєдін не повернеться на футбольне поле до кінця року через дискваліфікацію за допінг.

Куплений взимку 2019-го за понад 3 мільйони євро Фран Соль провів за клуб 18 матчів і забив тільки три голи.

"Динамо" вимушено повернуло з оренди в "Зорі" нападника Назарія Русина, який став основним форвардом киян.

Також у "Динамо" є нападник Ібрагім Каргбо, однак він не може в цьому сезоні грати за "біло-синіх".

Причина в тому, що Ібрагім протягом сезону вже виступав за два клуби. За більшу кількість команд протягом сезону грати заборонено.

Врешті-решт, "Динамо" належить контракт молодого нападника Владислава Супряги. Проте у Києві чемпіон світу 2019 року не зміг себе зарекомендувати і відправився в оренду в СК "Дніпро-1".

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