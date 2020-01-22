Джошуа обіцяє дати бій Усику і Пулєву
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа обіцяє дати бій Олександру Усику та Кубрату Пулєву. Обидва боксери є обов'язковими претендентами на титули Ентоні. Усик – за версією WBO, а Пулєв – IBF.
У коментарі ютуб-каналу промоутерської компанії Matchroom Boxing Джошуа завив, що проведе поєдинок з Пулєвим у Туреччині.
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З Пулєвим ми начебто повинні побитися в Туреччині. Також чув про Манчестер. Я вибрав би Туреччину. Але мені немає різниці, де битися,
– сказав Ентоні.
Раніше Пулєв у своєму офіційному фейсбуці повідомив, що зустрінеться з Джошуа у Стамбулі. У команді британця інформацію поки не підтвердили.
Якщо Ентоні все ж зустрінеться з Пулєвим, то титул WBO може стати вакантним. Претендент за цією версією – українець Усик.
Джошуа ж заявляє, що готовий зустрітися і з Пулєвим, і з Усиком.
Усик, Пулєв. Спочатку один отримає свій прийом. Якщо я не поб'юсь з одним з них відразу, то зустрінуся трохи пізніше. Кожен з них отримає шматок свого пирога,
– підсумував Ентоні.
- Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
- Пулєв останній бій провів 9 листопада й переміг Райделла Букера.
- Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
- Якщо титул WBO стане вакантним, то Усик може розіграти його з Джоезфом Паркером.
- Водночас у команді Паркера впевнені, що Усик чекатиме поєдинку з Джошуа.