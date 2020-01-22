24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Джошуа обіцяє дати бій Усику і Пулєву

228 Читать новость на русском
Олександр Усик / 24 канал

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа обіцяє дати бій Олександру Усику та Кубрату Пулєву. Обидва боксери є обов'язковими претендентами на титули Ентоні. Усик – за версією WBO, а Пулєв – IBF.

У коментарі ютуб-каналу промоутерської компанії Matchroom Boxing Джошуа завив, що проведе поєдинок з Пулєвим у Туреччині.

Це цікаво: Ф'юрі заявив, що не битиметься з Усиком

З Пулєвим ми начебто повинні побитися в Туреччині. Також чув про Манчестер. Я вибрав би Туреччину. Але мені немає різниці, де битися,
– сказав Ентоні.

Раніше Пулєв у своєму офіційному фейсбуці повідомив, що зустрінеться з Джошуа у Стамбулі. У команді британця інформацію поки не підтвердили.

Якщо Ентоні все ж зустрінеться з Пулєвим, то титул WBO може стати вакантним. Претендент за цією версією – українець Усик.

Джошуа ж заявляє, що готовий зустрітися і з Пулєвим, і з Усиком.

Усик, Пулєв. Спочатку один отримає свій прийом. Якщо я не поб'юсь з одним з них відразу, то зустрінуся трохи пізніше. Кожен з них отримає шматок свого пирога,
– підсумував Ентоні.

  • Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Пулєв останній бій провів 9 листопада й переміг Райделла Букера.
  • Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
  • Якщо титул WBO стане вакантним, то Усик може розіграти його з Джоезфом Паркером.
  • Водночас у команді Паркера впевнені, що Усик чекатиме поєдинку з Джошуа.
Як утеплити житло на зиму: поради з модернізації будинків
сьогодні
12813
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:35 Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема 7416
сьогодні 12:42 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1912
сьогодні 16:34 Джозеф Паркер – боксер, який боїться Усика та ставить гроші понад усе
Андрій Тудовші 364
сьогодні 13:05 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3943
сьогодні 08:41 "Арсенал" вирвав неймовірну нічию у "Челсі", 65 хвилин граючи у меншості – відео
Ігор Саджениця 410
Новини
Більше новин
Залиште відгук