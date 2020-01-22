Джошуа обіцяє дати бій Усику і Пулєву

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа обіцяє дати бій Олександру Усику та Кубрату Пулєву. Обидва боксери є обов'язковими претендентами на титули Ентоні. Усик – за версією WBO, а Пулєв – IBF.

У коментарі ютуб-каналу промоутерської компанії Matchroom Boxing Джошуа завив, що проведе поєдинок з Пулєвим у Туреччині.

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З Пулєвим ми начебто повинні побитися в Туреччині. Також чув про Манчестер. Я вибрав би Туреччину. Але мені немає різниці, де битися,

– сказав Ентоні.

Раніше Пулєв у своєму офіційному фейсбуці повідомив, що зустрінеться з Джошуа у Стамбулі. У команді британця інформацію поки не підтвердили.

Якщо Ентоні все ж зустрінеться з Пулєвим, то титул WBO може стати вакантним. Претендент за цією версією – українець Усик.

Джошуа ж заявляє, що готовий зустрітися і з Пулєвим, і з Усиком.

Усик, Пулєв. Спочатку один отримає свій прийом. Якщо я не поб'юсь з одним з них відразу, то зустрінуся трохи пізніше. Кожен з них отримає шматок свого пирога,

– підсумував Ентоні.