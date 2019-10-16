"Ель Класіко" можуть перенести з Барселони через заворушення

Події, які сколихнули Каталонію, можуть спричинити зміни в розкладі чемпіонату Іспанії з футболу. Зокрема, матч "Барселона" – "Реал" можуть перенести з "Камп Ноу".

Керівники чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) попросили "Реал" і "Барселону" помінятися колами, щоб матч між командами, запланований на 26 жовтня у Барселоні, пройшов у Мадриді.

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Подібне прохання зумовлене бажанням уникнути проблем з безпекою, адже в цей же день у Барселоні пройдуть протести, повідомляє іспанське видання As.

Чому в Барселоні протести?Сотні тисяч людей влаштували мітинг у Національний день Каталонії з вимогою надати незалежність Каталонії від Іспанії, а також звільнити каталонських чиновників, затриманих після невдалої спроби проголосити незалежність регіону у 2017 році.



Протести в Барселоні 15 жовтня набули вкрай агресивного та насильницького забарвлення. Прихильники незалежності Каталонії палили сміття, кидали у поліцію яйця та петарди.

Таким чином, матч другого кола між командами може пройти 1 березня у Барселоні, коли проблем з безпекою у місті не буде. Поки клуби не прийняли рішення.

Чому Каталонія хоче незалежності?

Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії.

Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили .

Наразі у чемпіонаті Іспанії з футболу лідирує "Реал", в активі якого 18 очок. На два бали від "вершкових" відстає "Барселона".

Мадридський клуб не перемагає в "Ель Класіко" (так називається протистояння "Барселони" та "Реала") шість матчів поспіль. Чотири поєдинки виграли каталонців, ще дві зустрічі завершилися мировою.