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Футболіст збірної України відмовився від зарплати

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Євген Шахов
Євген Шахов / GETTY IMAGES

Футболісти італійського клубу "Лечче" відмовилися від зарплати за один місяць.. Український гравець Євген Шахов, який виступає в "Лечче", підтримав ініціативу партнерів.

Як повідомляє Football Italia, гравці не отримали гроші за березень. За підсумками переговорів з керівництвом клубу було вирішено повністю відмовилися від грошей за цей місяць.

До речі Відновлення Серії А відкладається: в Італії продовжили заборону на спортивні заходи

При цьому менеджмент італійського клубу пообіцяв не скорочувати зарплати і не звільняти персонал клубу.

Крім того, футболістам пообіцяли бонуси. Якщо сезон відновиться "Лечче" потрібно зберегти місце в Серії A.

Наразі команда посідає 18-е місце, яке не дозволяє зберегти прописку на наступний сезон в еліті італійського футболу.

Що відомо про Шахова

  • Футболіст збірної України перейшов у "Лечче" влітку 2019 року. До цього Євген виступав за ПАОК, з яким став чемпіоном Греції.
  • У нинішньому сезоні 29-річний Шахов виходив на поле у 16 матчах за "Лечче".
  • В Україні Шахов також виступав за "Дніпро" та київський "Арсенал".
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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