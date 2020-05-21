Футболіст збірної України відмовився від зарплати

Футболісти італійського клубу "Лечче" відмовилися від зарплати за один місяць.. Український гравець Євген Шахов, який виступає в "Лечче", підтримав ініціативу партнерів.

Як повідомляє Football Italia, гравці не отримали гроші за березень. За підсумками переговорів з керівництвом клубу було вирішено повністю відмовилися від грошей за цей місяць.

До речі Відновлення Серії А відкладається: в Італії продовжили заборону на спортивні заходи

При цьому менеджмент італійського клубу пообіцяв не скорочувати зарплати і не звільняти персонал клубу.

Крім того, футболістам пообіцяли бонуси. Якщо сезон відновиться "Лечче" потрібно зберегти місце в Серії A.

Наразі команда посідає 18-е місце, яке не дозволяє зберегти прописку на наступний сезон в еліті італійського футболу.

Що відомо про Шахова