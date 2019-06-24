Футболісти "Ворскли" приєдналися до акції на підтримку Грузії: фото

Футболісти полтавської "Ворскли" приєдналися до акції грузинських гравців проти Росії. Спортсмени українського клубу сфотографувалися з плакатом.

22-го червня гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в майках з антиросійськими гаслами. Зокрема, футболісти "Торпедо" з'явилися на полі в чорних майках з написами, які стверджують, що Росія окупувала частину території Грузії.

Читайте також: Загострення між РФ та Грузією: росіяни взялись за грузинський алкоголь

Акцію встигли підтримати в Україні, оскільки в УПЛ виступають гравці з Грузії. Футболісти "Ворскли" сфотографувалися з плакатом, на якому написано "20% моєї країни окуповані Росією".

На фото плакат тримає грузинський захисник Андро Гіоргадзе. У минулому сезоні за "Ворсклу" виступав ще один грузин – Олександр Кобахідзе. Та наразі не відомо, чи перебуває він у розташуванні команди.

У Росії обурені діями футболістів. Зокрема, член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свіщов вважає, що УЄФА та ФІФА повинні застосувати санкції.

Однак в УЄФА відмовилися розглядати дії грузинських футболістів, оскільки матчі тамтешнього чемпіонату не відбуваються під їхньою егідою. Відтак, будь-які дисциплінарні заходи підпадають під юрисдикцію відповідних органів Грузинської футбольної федерації.

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків . Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою . Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова керівної партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео