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Ф'юрі розповів, що спокусило Уайлдера на третій бій

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Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер / the-sun.com

Тайсон Ф'юрі, який в лютому переміг Деонтея Уайлдера, розповів, чому американець активував опцію реваншу. На думку британця, Уайлдер керувався фінансовою стороною питання.

У коментарі talkSPORT Тайсон заявив, що здивувався, коли дізнався, що Уайлдер скористався правом на негайний реванш.

На думку британця, їх другий бій виявився одностороннім.

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"У другому поєдинку Уайлдер не взяв жодної секунди, проте це швидка гра, у нас короткі кар'єри. Уайлдеру вже 34 роки. Як багато великих боїв у нього залишилося?", – сказав Тайсон.

Ф'юрі припускає, що Уайлдеру потрібні гроші, щоб оплачувати рахунки. Тайсон переконує, що американські боксери марнують величезні гроші.

"Я не знаю про особисті обставини Уайлдера, але я бачив всіх цих американських бійців і спортсменів. Вони завжди ведуть спосіб життя рок-зірок, хоча це абсолютно не так. Вони марнують величезні гроші. Погляньте на Майка Тайсона. Він витратив мільярд доларів або щось таке", – зазначив британець.

Ф'юрі впевнений, що фінансова сторона їх третього бою є спокусою для Деонтея.

"Сумніваюся, що Деонтея тягне перспектива знову опинитися повністю побитим. Але його б спокусила сума грошей, яку він отримає, адже ці кошти йдуть досить швидко. Я вважаю, що Уайлдер погодився на третій бій через гроші", – підсумував Ф'юрі.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про протистояння

  • Вперше боксери зустрілися у ринзі 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю.
  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Тайсон переміг у сьомому раунді, адже рефері зупинив побиття Уайлдера.
  • Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок. Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок.
  • Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
  • Третій бій між боксерами, ймовірно, пройде влітку або восени у США.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс
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