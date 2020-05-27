Офіційне відновлення УПЛ, самогубство чемпіона України та інші новини спорту 26 травня

У вівторок, 26 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.

До слова Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ

Клуби УПЛ прийняли рішення відновити сезон 30 травня. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що МОЗ дало дозвіл проводити матчі з 30 травня.

Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде не в Харкові, а в Києві. Зустріч відбудеться 31 травня. Офіційно цю інформацію підтвердив сайт ФК "Динамо".

Попередній календар УПЛ

24-й тур – 30 травня

25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червня

27-й тур – 20 червня

28-й тур – 27 червня

29-й тур – 4 липня

30-й тур – 11 липня

31-й тур – 15 липня

32-й тур – 19 липня

Раніше півфінали Кубка України хотіли провести 10 червня, тепер – 24 червня. Фінал Кубка України в планах – 25 липня, тоді як раніше була дата 17 липня.

Чемпіон України з бодібілдингу покінчив життя самогубством

В Тернополі наклав на себе руки молодий спортсмен і тренер Любомир Шкодзинський. Чоловіку було лише 26 років. Шкодзинський повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті, нерозділене кохання.

Що відомо про Любомира Шкодзинського

Шкодзинський працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року Любомир став чемпіоном України з бодібілдингу.

Любомир Шкодзинський виступав у категорії юнаків 18-ти років та випередив двох атлетів з Хмельниччини. Бодібілдингом тернополянин займався більше десяти років.

"Баварія" мінімально перемогла "Боруссію" Дортмунд

У вівторок, 26 травня, дортмундська "Боруссія" на власному полі приймала "Баварію" у 28 турі Бундесліги. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей.

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На 44-й хвилині Коман зробив відмінний пас в штрафну, там Джошуа Кімміх зауважив, що Бюркі вийшов з воріт, і перекинув через нього м'яч – 0:1.

Як підсумок, "Баварія" відірвалася від "Боруссії" вже на 7 пунктів, а "джмелі", у свою чергу, ризикують втратити другу позицію. Відставання від третього "Лепцига" становить 3 очки, а четвертого "Баєра" – 4.

Ломаченко – Лопес: нова дата і місце бою

Один з найбільш очікуваних поєдинків легкої ваги між Василем Ломаченко і Теофімо Лопесом таки відбудеться. Українець та американець з'ясують найсильнішого боксера у рамках легкої ваги восени 2020 року.

Батько і тренер Теофімо Лопес розповів, що бій відбудеться у вересні. Про це Лопесу-старшому розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Як заявив батько Лопеса, Ломаченко прилетить у США на початку червня. За його словами, український боксер добиратиметься через Москву. На цей момент точної дати поєдинку Ломаченко – Лопес немає. Тренер розповів, що бій пройде у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.