Хокеїсти українських топ-клубів влаштували масову бійку на льоду: відео

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Кременчук – Дніпро бійка

У центральному матчі 20-го туру Української хокейної ліги "Дніпро" поступився "Кременчуку" – 2:1.

У третьому періоді зчепилися одразу кілька хокеїстів, але згодом основна бійка розгорілася між гравцем "Дніпра" Іллею Декалом і хокеїстом "Кременчука" Тимуром Гриценком.

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Масова бійка у матчі чемпіонату України: дивіться відео

Обидва хокеїсти заробили по вилученню до кінця матчу. Поєдинок у підсумку завершився перемогою "Кременчука" з рахунком 2:1.

Спорт24 писав, що у матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Кароліною" і "Сан-Хосе" (3:2 Б) відбулася сутичка. В середині другого періоду побилися ветеран "Шаркс" Джо Торнтоа і голкіпер "Харрікейнз" Петр Мразек.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей ХК Дніпро ХК Кременчук
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