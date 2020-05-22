Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг: відео
Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд продовжує підготовку до повернення у ринг. Участь у тренувальному таборі Холіфілда бере видатний український боксер Володимир Кличко.
У своєму офіційно інстаграмі Холіфілд опублікував відео тренування. На відео, окрім інших тренерів, присутній і Володимир Кличко.
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"Команда Холіфілда готується до бою", – написав 57-річний американець.
Хто стане суперником Холіфілда?
Ймовірно, суперником Холіфілда стане ще один успішний американець – Майк Тайсон.
Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
Бізнесмени з різних країн пропонували боксерам солідний гонорар за поєдинок. Повідомлялося, що Тайсон може отримати 20 мільйонів доларів.
Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996 до 1997 року. В обох перемогу святкував Евандер.
Другий бій завершився дискваліфікацією Тайсона через укус Холіфілда за вухо.