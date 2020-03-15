Кличко хоче повернутися, колишніх боксерів не буває, – відомий промоутер

Легендарний боксер Володимир Кличко перебуває у хорошій фізичній формі, через що експерти обговорюють можливе повернення українця. Кличко пішов з боксу, зазнавши двох поразок – Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Обидва британці є чемпіонами у суперважкій вазі.

Глава промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував можливе повернення у ринг Володимира Кличка.

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Красюк в інтерв'ю ютуб каналу "Зе Интервьюер" заявив, що не знає, чи Володимир прагне повернутися у бокс.

"Клянусь. Запитайте Віталія, чи повернеться Володимир чи ні. Так, Володимир не втрачає форму, і Віталій теж. Старший брат не спарингує, але постійно тренується", – сказав Красюк.

Водночас Красюк припускає, що перемога Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером може стати для українця подразником.

Володимир приймає рішення не на підставі подразника, а виходячи з того, чи хоче він повернутися у бокс. Фінансова сторона не може зіграти жодної ролі. Якщо Володимир Кличко проведе бій з Ф'юрі, боксери за замовчуванням зароблять великі гроші. Питання в тому, чи хоче Володя цього чи ні,

– заявив Красюк.

Водночас Красюк припускає, що обидва брати Клички хочу повернутися у бокс і для Володимира це питання все ще відкрите.

"Я думаю, що він хоче, тому що колишніх боксерів не буває. Мені здається, що і Віталій донині хотів би в ринг повернутися. Вважаю, що у Володі це питання відкрите", – резюмував Красюк.

Що відомо про повернення Кличка?

Розмови про можливе повернення Кличка у бокс обговорюються у ЗМІ з 2019 року. Торік британська платформа DAZN начебто запропонувала Володимиру контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг.

Згодом з'явилася інформація, що Кличко може отримати за три поєдинки 80 мільйонів доларів.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки. Обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Кличко завжди ухиляється від конкретної відповіді на запитання про повернення. То Володимир заявляє, що щодня обманює себе думкою про можливе повернення, то говорить про рекорд Формана.

Джорджа Формана у 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

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