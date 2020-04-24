Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа: відповідь промоутерів

Після того, як Тайсон Ф'юрі виграв титул WBC, боксерський бій прагне побачити його бій з Ентоні Джошуа, який володіє поясами WBO, WBA та IBF. На кону поєдинку британців стоятиме звання абсолютного чемпіонів світу в суперважкій вазі.

Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, коли може пройти бій між боксерами, повідомляє Boxingnews24. Він вважає, що поєдинок може відбутися ще у 2020 році.

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Я думаю, що у нас є відмінний шанс побачити бій Джошуа – Ф'юрі. Я б сказав, що, 50%, що це станеться цього року. Якщо ні, то 95%, що на початку 2021 року,

– сказав Хірн.

За його інформацією, американець Деонтей Уайлдер, який має провести бій з Ф'юрі, отримав невелику травму і не зможе тренуватися до травня.

"Це призводить до затримки третього бою Ф'юрі – Уайлдер. Давайте припустимо, що якщо все повернеться у вересні, а Уайлдер не готовий буде битися, то думаю, що Джошуа відразу поб'ється з Ф'юрі. Тому що це бій, який він хоче більше ніж що-небудь", – зазначив Хірн.

Водночас глава Top Rank Боб Арум, який представляє Ф'юрі, вважає, що в об'єднавчому бою в суперважкій вазі Тайсон зійдеться з Кубратом Пулєвим, а не Джошуа.

Бій, який я з нетерпінням чекаю, – це Ф'юрі проти Пулєва, після того, як Пулєв нокаутує Джошуа. Я не розраховую на поєдинок Джошуа – Ф'юрі. Тому що, як тільки Пулєв поб'є його, Ентоні Джошуа не буде,

– сказав Арум ютуб-каналу Top Rank.

Наступний поєдинок Ентоні Джошуа повинен провести влітку проти Кубрата Пулєва. Британець захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF.

Попередній бій Ентоні провів у грудні 2019 року. У реванші британець здолав Енді Руїса.

Водночас Ф'юрі повинен провести реванш з Деонтеєм Уайлдером. Тайсон переміг американця у лютому та відібрав чемпіонський титул.

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