Крик молоді "Динамо": талановиті футболісти розповіли, чому готові покинути свій клуб

Футболісти "Динамо", яких в Україні вважають талановитими, не приховують проблем, з яким зіткнулися у київському клубі. Дійшло до того, що гравці відкрито заявляють про бажання перейти в іншу команду.

Декілька футболістів київського клубу в інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець" розповіли про проблеми в "Динамо".

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Микола Шапаренко

21-річний півзахисник розповів, що хотів піти в оренду і підтвердив інформацію, що "Динамо" отримувало пропозицію по ньому.

Тільки треба було, щоб Ігор Суркіс сказав: "Так". І я переходжу,

– сказав Микола.

За його словами, він хотів перейти, адже йому не давали багато ігрового часу в основі "Динамо".

"Це дуже важко, я хочу грати, вже пройшов цей етап U-21, дубля. Мені хочеться більше і більше грати. Зрозуміло, що в основному складі. А коли тебе відправляють наново в U-21, то ти розумієш, що в тебе це все вже було.

Не те що мотивація пропала, але не той настрій грати за U-21, як за першу команду. Виходить, ти не готовий на 100% викластися, як за основу. Дуже хотів піти, тому що хотів грати", – розповів Микола.



Микола Шапаренко / фото GETTY IMAGES

Футболіст не розуміє, для чого перебувати у клубі, якщо тренер не розраховує на тебе.

Я хочу грати, а там вже тренери вирішують, бачать вони мене або не бачать. Якщо не бачать, то навіщо тримати мене. Просто скажіть: "Коль піди пограй в оренді і повернешся",

– сказав Шапаренко.

Георгій Цітаішвілі

19-річний Цітаішвілі теж не приховує бажання піти в оренду в інший клуб, щоб отримувати ігрову практику.

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"Я думав піти в оренду, не приховую цього. Але тільки думав. В черговий раз мене не випустили на заміну, сиджу вночі і думаю, що завтра наберу свого агента Шаблія і скажу, що треба в оренду йти.

Але потім прокидався, приходив на тренування, і у мене було бажання довести. Я така людина, може, для мене це погано. Не знаю. Постійно хочу довести, що я хочу грати", – сказав Георгій.



Георгій Цітаішвілі / фото GETTY IMAGES

Футболіст заявив, що готовий піти в оренду тільки в європейський клуб. Однак "Динамо" відмовиться відпускати гравця в інший клуб з правом викупу.

Я не горю бажанням піти з "Динамо". Хочу залишитися тут, бути таким же, як Ярмоленко тут був. Я пов'язую своє майбутнє з "Динамо". Просто чомусь я віддаю всього себе "Динамо", а сиджу на лавці або взагалі не потрапляю в заявку,

– сказав Цітаішвілі.

Також Цітаішвілі, який влітку 2019 року став чемпіоном світу, поділився думкою, чому не дають шанс молодим футболістам.

"Хіба ті, хто виграв чемпіонат світу, багато грають? Ніби це не досягнення, а навпаки – останнє місце зайняли. Ніхто не дивиться, що люди виграли чемпіонат світу.

Я вже жартував, що ще треба виграти, щоб хоча б шанс дали. Чемпіонат Марса треба виграти нам? Таке відчуття було, що ти виграв, люди на руках носять. Приходиш в клуб, а тут не змінилося нічого", – сказав Цітаішвілі.

Михайличенко і Тимчик

23-річний захисник Богдан Михайличенко, який влітку 2019 року перейшов з "Динамо" в "Зорю", поділився думкою про перехід в луганський клуб на повноцінний контракт.

"Я тоді вже розумів, що у 22-23 роки мені буде важко кудись перейти з "Динамо". Знову буде оренда, оренда. Оренда – це зовсім інше, ніж коли у тебе повноцінний контракт з клубом. Я розумів, що якщо буду себе проявляти, то "Зоря" мене продасть, я буду рухатися далі", – заявив Богдан.



Богдан Михайличенко / фото zarya-lugansk.com

Михайличенко переконаний, що молодому футболісту простіше перейти у європейський клуб із "Зорі", ніж з "Динамо".

Звичайно. Якщо буде якийсь хороша пропозиція, то "Зоря" не чекатиме, відразу відпустить. Можливо, було відчуття, що я не потрібен, але я два роки їздив по орендах, був щасливий, що перейду в "Зорю" на повноцінний контракт,

– зазначив Богдан.

Водночас 23-річний Олександр Тимчик, який грає в оренді за "Зорю", скептично ставиться до повернення у київський клуб.

На його позиції виступають два гравці, яких "Динамо" придбало – Томаш Кендзьора та Олександр Караваєв.

"Якщо Суркіс каже, що хочуть бачити мене в команді, не думаю, що вони будуть тримати Караваєва і Кендзьору. Може, когось продадуть з них, може, є пропозиції. Але якщо говорить, щоб я повертався, не знаю, як тренеру вчинити, коли будуть три гравці на позиції.

Це буде складно і тренеру, і нам трьом. Тому що буде грати тільки один з трьох, або ще одному місце на полі буде, а третій – буде за дубль грати? Знову повертатися в U-21?", – сказав Тимчик.

Інші гравці

21-річний Євген Смирний грає в оренді у "Колосі". Він розповів, що клуб із Ковалівки прагне викупити його контракт. Футболіст віддає перевагу грати в "Колосі", аніж у дублі "Динамо".

Він розповів, що після травми "Динамо" перестало на нього розраховувати.

"Потім рік тренувався, але бачив, що на мене не розраховують. За тренуванням вже видно було, коли основа займається, а ти просто стоїш на іншому полі, б'єш по воротах", – розповів Смирний.



Богдан Лєднєв / фото zarya-lugansk.com

Богдан Лєднєв, який в оренді у "Зорі", розповів, що покинув "Динамо" після розмови з екстренером киян Олександром Хацкевичем.

"Хацкевич підійшов до мене на зборах, конкретно сказав, що мені краще піти в арену, щоб практика була. Сказав, що мені немає сенсу сидіти в дублі, по 6 голів за матч забивати. Він мені так говорив.

Я зрозумів, що в Києві не буде шансу конкретного. Тим паче, "Зоря" – хороший клуб, вважав, що це хороший крок для мене", – розповів 22-річний Богдан.

За його словами, він планує залишитися у "Динамо".

Воротар киян Руслан Нещерет вважає, що в Україні футболістам не дають проявити себе, як у Європі.

У Європі тренери дають шанси грати молодим, а у нас – дуже мало, кому дають шанс. Може, в цьому відмінність, що вони помиляються, помиляються. А у нас раз помилився – все, сидиш. Може, тому і перегорає футболіст,

– сказав 18-річний Нещерет.

Перспективний 19-річний нападник Євген Ісаєнко поділяє думку, що краще грати в оренді, аніж у дублюючому складі.

"Спілкуємося між собою. Зрозуміло, що якщо не дають шанс у першій команді, краще піти в оренду. Всі повинні розуміти, що можна бути в дублі до 23 років, але яке просування?

Не будеш рости, постійно граючи в U-21. Краще піти в оренду, пограти в дорослому футболі рік-два і повернутися в "Динамо", доводити заново", – сказав Ісаєнко.

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